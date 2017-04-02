«Факел» из-за долгов может бойкотировать матч ФНЛ с «Нефтехимиком»

Футболисты «Факела» в случае непогашения долгов по зарплате и премиальным могут бойкотировать матч 30-го тура ФНЛ с «Нефтехимиком», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Встреча в Воронеже запланирована на 8 апреля.

«Футболисты «Факела» имеют задолженности за 2,5 месяца, а также по премиальным, поэтому игроки приостанавливают трудовую деятельность. В случае непогашения задолженности футболисты «Факела» могут бойкотировать матч с «Нефтехимиком», - сказал собеседник агентства.

«Факел» после 29 матчей занимает шестое место в таблице ФНЛ, имея хорошие шансы на попадание в зону стыковых матчей.