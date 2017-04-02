Рашид Рахимов: В перерыве сделали поправки и весь второй тайм провели неплохо

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал выездную ничью с «Амкаром» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Думаю, в первую очередь, «Терек» сделал так, чтобы «Амкар» забил, потому что мы очень часто в ситуациях, когда нужно инициативу взять на себя, принимать мяч, идти к мячу, всегда его ждали. Отсюда было много эпизодов, спорных мячей, когда нужно было быстрее сделать движение к мячу и в принципе мы гол точно так же получили.

Может быть, не приспособились к полю, ветер в первом тайме был в нашу сторону, не рассчитывали полет мяча, но в перерыве сделали поправки и весь второй тайм провели неплохо.

Самое главное — я видел желание у команды забить второй мяч, поэтому по самоотдаче все нормально. Если так в общем брать, то, наверное, результат по игре», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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