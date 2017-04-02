Рашид Рахимов: В перерыве сделали поправки и весь второй тайм провели неплохо
Главный тренер «Терека»
Рашид Рахимов прокомментировал выездную ничью с «Амкаром» (1:1) в матче 21-го
тура чемпионата России.
«Думаю, в первую
очередь, «Терек» сделал так, чтобы «Амкар» забил, потому что мы очень часто в
ситуациях, когда нужно инициативу взять на себя, принимать мяч, идти к мячу,
всегда его ждали. Отсюда было много эпизодов, спорных мячей, когда нужно было быстрее
сделать движение к мячу и в принципе мы гол точно так же получили.
Может быть, не
приспособились к полю, ветер в первом тайме был в нашу сторону, не рассчитывали
полет мяча, но в перерыве сделали поправки и весь второй тайм провели неплохо.
Самое главное — я видел желание у команды забить второй мяч, поэтому по самоотдаче все нормально. Если так в общем брать, то, наверное, результат по игре», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».
Матч
Голы
Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков (Гасилин, 76), Прокофьев (Бодул, 61)
Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев (Дьомбер, 81), Балай (Мбенг, 76)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция