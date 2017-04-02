Мирча Луческу: Поле «Казань Арены» – лучшее в чемпионате
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тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Рубином» (2:0) в
матче 21-го тура РФПЛ.
– Поле «Казань Арены» – лучшее поле, на котором мы
играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его
подготовке. Доволен победой, заслужили ее безоговорочно – контролировали мяч на
протяжении всей игры. От «Рубина» ожидал более атакующего футбола, – приводит слова Луческу
официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Отличились
Артем Дзюба и Мигель Данни.
Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в
турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом
месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.
В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».
Шикарный пас Кокорина. Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»
Матч
Голы
Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)
Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба
Предупреждения:
Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90
Удаления:
нет - Юсупов, 84
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция