Мирча Луческу: Поле «Казань Арены» – лучшее в чемпионате

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Рубином» (2:0) в матче 21-го тура РФПЛ.

– Поле «Казань Арены» – лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Доволен победой, заслужили ее безоговорочно – контролировали мяч на протяжении всей игры. От «Рубина» ожидал более атакующего футбола, – приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Шикарный пас Кокорина. Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»