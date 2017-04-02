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Мирча Луческу: Поле «Казань Арены» – лучшее в чемпионате

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе над «Рубином» (2:0) в матче 21-го тура РФПЛ.

– Поле «Казань Арены» – лучшее поле, на котором мы играли с начала чемпионата. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в его подготовке. Доволен победой, заслужили ее безоговорочно – контролировали мяч на протяжении всей игры. От «Рубина» ожидал более атакующего футбола, – приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0. Отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Шикарный пас Кокорина. Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»

Матч

Рубин - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)

Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба

Предупреждения:

Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90

Удаления:

нет - Юсупов, 84

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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