Гаджи Гаджиев: Мы непрофессионально во многих ситуациях действовали

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнюю ничью с «Тереком» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Игра не развалилась в обороне после пропущенного мяча. Мы не дали сопернику создать сколько-нибудь серьезных моментов, точно также, как и соперник не дал нам. Развалилась игра с точки зрения созидания, потому что эмоции стали захлестывать, особенно это было видно во втором тайме.

В первом тайме, мне кажется, что, гол был вратарским, но это бывает со всем вратарями и командами. Какой-то, наверное, эмоциональный спад произошел, но это меня беспокоит не так, как то, как мы играли во втором тайме. Мне кажется, мы непрофессионально во многих ситуациях действовали. Надо все-таки уметь управлять эмоциями в сложных ситуациях. Да важная игра, да конкурент, да борьба за очки, но мы гораздо лучше можем играть, что и показывали в первой части первого тайма.

Можно понять, когда физическое состояние не очень хорошее, но нам физическое состояние позволяло двигаться, бороться, биться, а эмоциональное не позволяло играть конструктивно», – сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

Видео голов матча