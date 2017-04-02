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Гаджи Гаджиев: Мы непрофессионально во многих ситуациях действовали

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнюю ничью с «Тереком» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Игра не развалилась в обороне после пропущенного мяча. Мы не дали сопернику создать сколько-нибудь серьезных моментов, точно также, как и соперник не дал нам. Развалилась игра с точки зрения созидания, потому что эмоции стали захлестывать, особенно это было видно во втором тайме.

В первом тайме, мне кажется, что, гол был вратарским, но это бывает со всем вратарями и командами. Какой-то, наверное, эмоциональный спад произошел, но это меня беспокоит не так, как то, как мы играли во втором тайме. Мне кажется, мы непрофессионально во многих ситуациях действовали. Надо все-таки уметь управлять эмоциями в сложных ситуациях. Да важная игра, да конкурент, да борьба за очки, но мы гораздо лучше можем играть, что и показывали в первой части первого тайма.

Можно понять, когда физическое состояние не очень хорошее, но нам физическое состояние позволяло двигаться, бороться, биться, а эмоциональное не позволяло играть конструктивно», – сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».

Видео голов матча

Матч

Амкар - Терек - 1:1 (1:1)

Голы

Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков (Гасилин, 76), Прокофьев (Бодул, 61)

Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев (Дьомбер, 81), Балай (Мбенг, 76)

Предупреждения:

нет - Роши, 18; Уциев, 69

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция

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