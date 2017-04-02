Гаджи Гаджиев: Мы непрофессионально во многих ситуациях действовали
Главный тренер «Амкара»
Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнюю ничью с «Тереком» (1:1) в матче 21-го
тура чемпионата России.
«Игра не развалилась в
обороне после пропущенного мяча. Мы не дали сопернику создать сколько-нибудь
серьезных моментов, точно также, как и соперник не дал нам. Развалилась игра с
точки зрения созидания, потому что эмоции стали захлестывать, особенно это было
видно во втором тайме.
В первом тайме, мне
кажется, что, гол был вратарским, но это бывает со всем вратарями и командами. Какой-то,
наверное, эмоциональный спад произошел, но это меня беспокоит не так, как то,
как мы играли во втором тайме. Мне кажется, мы непрофессионально во многих
ситуациях действовали. Надо все-таки уметь управлять эмоциями в сложных
ситуациях. Да важная игра, да конкурент, да борьба за очки, но мы гораздо лучше
можем играть, что и показывали в первой части первого тайма.
Можно понять, когда физическое состояние не очень хорошее, но нам физическое состояние позволяло двигаться, бороться, биться, а эмоциональное не позволяло играть конструктивно», – сказал Гаджиев в эфире «Матч ТВ».
Матч
Голы
Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков (Гасилин, 76), Прокофьев (Бодул, 61)
Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев (Дьомбер, 81), Балай (Мбенг, 76)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция