Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Терек
Футбол  ЦСКА2 : 1Крылья Советов
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Рубин0 : 2Зенит
Футбол  Арсенал0 : 0Манчестер Сити
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Скрипченко: Не могу назвать себя учеником Гончаренко

Источник:  Телеканал «Наш Футбол»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дал комментарий перед началом матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– Не могу назвать себя учеником Виктора Михайловича Гончаренко. Да, мы работали в связке, но это уже история. И у меня, и у него всегда были амбиции работать самостоятельно. Сейчас наши пути разошлись, но мы остаемся в хороших отношениях, – заявил Скрипченко.

Напомним, в 2015 году Скрипченко сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Урала». А ранее оба специалиста работали в штабе БАТЭ.

Матч

ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)

2-й тайм

Голы

Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)

Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко

Предупреждения:

Фернандес, 19 - нет

Место и дата

02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Акинфеев обновил личный рекорд по продолжительности «сухой» серииВратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче против «Крыльев Советов» в 21-м туре РФПЛ стал автором нового достижения.Игнашевич побил рекорд Семака по количеству игр в чемпионате РоссииЗащитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич, выйдя на замену в матче 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов», побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных игр в чемпионате России.Что делал Лория? Видео голов матча ЦСКА – «Крылья Советов»«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 21-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».ЦСКА – «Крылья Советов». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Крыльями Советов».ЦСКА – «Крылья Советов». Ионов и Витиньо сыграют с первых минутСтал известен стартовый состав ЦСКА на домашний матч 21-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».Букмекеры считают, что ЦСКА легко разберется с «Крыльями Советов»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 21-го тура РФПЛ, в которой ЦСКА примет «Крылья Советов».Александр Бубнов: В матче с ЦСКА «Крылышки» не сдюжатФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 21-го тура РФПЛ ЦСКА - «Крылья Советов».Виктор Васин: Если честно, уже давно чувствую себя «конем»Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, что трудности его только закаляют.Дмитрий Свищев: Если «Спартак» станет чемпионом, то я буду рад. А вообще, я люблю ЦСКАПрезидент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал, что болеет за ЦСКА, но будет рад, если чемпионом России станет «Спартак».Алан Дзагоев пропустит матч с «Крыльями Советов» из-за травмыПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев из-за травмы не сможет принять участие в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу с самарскими «Крыльями Советов».Виктор Онопко: Те, кто посчитал нашу встречу с «Зенитом» неинтересной, не разбираются в футболеТренер столичного ЦСКА Виктор Онопко рассказал о перестроениях команды под требования нового главного тренера Виктора Гончаренко.Квартальнов вернется в «Сибирь» или сделает перерыв в тренерской карьереБывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов либо вернется в «Сибирь», либо на год сделает паузу в своей тренерской карьере.Мартовский топ. Главные события первых весенних матчей РФПЛМартовский топ. Главные события первых весенних матчей РФПЛМихаил Борзыкин рассуждает о главных событиях и тенденциях первых весенних матчей.«Краснодар» пустит болельщиков ЦСКА на гостевой сектор бесплатноБолельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура чемпионата России против «Краснодара», сообщает официальный сайт армейцев.Аарон Оланаре: Гончаренко – очень умный и опытный тренерНападающий ЦСКА Аарон Оланаре доволен тем, как работает с командой главный тренер Виктор Гончаренко.Развенчание мифа. Анализируем календарь трех топ-клубов РФПЛРазвенчание мифа. Анализируем календарь трех топ-клубов РФПЛ«Советский спорт» проанализировал календарь выступлений трех топ-клубов РФПЛ – «Зенита», ЦСКА, «Спартака» – за последние три года.Дзагоев в ближайшее время будет заниматься под наблюдением медштаба ЦСКАСтали известны результаты обследования полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, который в товарищеском матче с Бельгией получил повреждение и был заменен на 17-й минуте.Сергей Ткачев: У ЦСКА хорошие шансы догнать «Спартак»Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Ткачев, арендованный у ЦСКА, в преддверии матча с армейцами рассказал о своем восстановлении и поделился мыслями о предстоящем матче.Леонид Слуцкий: Если бы все зависело только от меня, то вернулся бы к работе в следующем сезонеБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, когда планирует вернуться к работе.Леонид Слуцкий: На данный момент меня устраивает то, чем я занимаюсьБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал, чем занимается в настоящее время.
Футбол
Букмекеры отдают «Наполи» предпочтение перед «Ювентусом»
Фигурное катание
Екатерина Боброва: Наконец-то мы доехали до чемпионата мира. И хорошо с ним справились
Футбол
Игнашевич побил рекорд Семака по количеству игр в чемпионате России
Футбол
«Арсенал» – «Манчестер Сити»: стартовые составы
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Вадим Скрипченко
Вадим Скрипченковсе новости
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости