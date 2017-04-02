Вадим Скрипченко: Не могу назвать себя учеником Гончаренко
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дал комментарий перед началом матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.
– Не могу назвать себя учеником Виктора Михайловича Гончаренко. Да, мы работали в связке, но это уже история. И у меня, и у него всегда были амбиции работать самостоятельно. Сейчас наши пути разошлись, но мы остаемся в хороших отношениях, – заявил Скрипченко.
Напомним, в 2015 году Скрипченко сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Урала». А ранее оба специалиста работали в штабе БАТЭ.
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)2-й тайм
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция