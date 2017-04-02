Вадим Скрипченко: Не могу назвать себя учеником Гончаренко

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко дал комментарий перед началом матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА.

– Не могу назвать себя учеником Виктора Михайловича Гончаренко. Да, мы работали в связке, но это уже история. И у меня, и у него всегда были амбиции работать самостоятельно. Сейчас наши пути разошлись, но мы остаемся в хороших отношениях, – заявил Скрипченко.

Напомним, в 2015 году Скрипченко сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера «Урала». А ранее оба специалиста работали в штабе БАТЭ.