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«Селтик» в шестой раз кряду стал чемпионом Шотландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 30-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» разгромил «Хартс» со счетом 5:0 и досрочно стал чемпионом страны.

Подопечные Брендана Роджерса в национальном первенстве не потерпели ни одного поражения и за три тура до конца турнира с 86-ю очками возглавляют таблицу. С 61-м очком на втором месте таблицы расположился «Абердин», на третьем – «Рейнджерс» (51 очко).

«Кельты» в шестой раз кряду и 48-й раз в истории завоевали этот трофей.

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