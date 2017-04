«Селтик» в шестой раз кряду стал чемпионом Шотландии

В матче 30-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» разгромил «Хартс» со счетом 5:0 и досрочно стал чемпионом страны.

Подопечные Брендана Роджерса в национальном первенстве не потерпели ни одного поражения и за три тура до конца турнира с 86-ю очками возглавляют таблицу. С 61-м очком на втором месте таблицы расположился «Абердин», на третьем – «Рейнджерс» (51 очко).

Champions.



Congratulations to Brendan and the Bhoys! #6inarow 🍀🏆💪 pic.twitter.com/YvQiKKHGAV