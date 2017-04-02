Хавьер Грасия: Сложно отыграть отставание в два мяча против такого соперника, как «Зенит»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился мнением о поражении от «Зенита» (0:2) в матче 21-го тура РФПЛ.

– Я не считаю, что счет первого тайма 2:0 отображает его ход. Ребята здорово действовали, боролись, у соперника было немного голевых моментов. У нас было достаточно подходов и моментов, но мы их не реализовали, нам не хватило убедительности, четкости в завершающей стадии атак, а в обороне цепкости.

Во втором тайме наша команда продолжала атаковать, были хорошие моменты. Против такого соперника, как «Зенит», сложно отыграть такое отставание, сложно было изменить счет. Очень жаль, потому что ребята хорошо работали. Того преимущества в счете, которое «Зенит» приобрел в первом тайме, хватило, чтобы преобразовать его в финальный счет.

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– Выход на замену Лестьенна и Рочины не смог повернуть ход матча. Как оцениваете их выход и состояние?

– Они вышли в сложный момент, когда ком нужно было атаковать. Мы планировали освежить атаку. Рубена разместили справа и попросили активно смещаться в штрафную. Лестьенна попросили помогать в атаке Жонатасу. Рочина и Лестьенн старались и работали, как и все остальные. Впереди Кубок, мы не опускаем рук, постараемся максимально хорошо подготовиться к предстоящему матчу, – приводит слова Грасии официальный сайт «Рубина».

Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»