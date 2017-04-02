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Мигель Данни: У «Зенита» есть шансы на чемпионство

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о победе над «Рубином» (2:0) в матче 21-го тура РФПЛ.

– Рад за команду, потому мы знаем, что «Рубин» хорош дома. Первый тайм получился очень удачным. Во втором забить не удалось, но мы довольны результатом. Нам нужно продолжать побеждать, поскольку мы хотим выиграть чемпионат. Команда хорошо играла в атаке и обороне, забила два мяча и не пропустила, так что все хорошо.

– Показалось, что «Рубин» сильно опускался в оборону, играя у себя дома.
– Сказалось преимущество «Зенита» – у нас есть Кокорин, Дзюба, Жулиано, которые вынуждали их это делать. 

– Как оцените свою форму?
– Все отлично, я провел на поле весь матч и не испытываю никаких проблем. 

– Каковы шансы на чемпионство?
– Они есть – для этого нужно выиграть во всех матчах. Сейчас мы думаем только об «Анжи», затем – о следующем сопернике, – приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»

Матч

Рубин - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)

Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба

Предупреждения:

Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90

Удаления:

нет - Юсупов, 84

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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