Мигель Данни: У «Зенита» есть шансы на чемпионство

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о победе над «Рубином» (2:0) в матче 21-го тура РФПЛ.

– Рад за команду, потому мы знаем, что «Рубин» хорош дома. Первый тайм получился очень удачным. Во втором забить не удалось, но мы довольны результатом. Нам нужно продолжать побеждать, поскольку мы хотим выиграть чемпионат. Команда хорошо играла в атаке и обороне, забила два мяча и не пропустила, так что все хорошо.



– Показалось, что «Рубин» сильно опускался в оборону, играя у себя дома.

– Сказалось преимущество «Зенита» – у нас есть Кокорин, Дзюба, Жулиано, которые вынуждали их это делать.



– Как оцените свою форму?

– Все отлично, я провел на поле весь матч и не испытываю никаких проблем.



– Каковы шансы на чемпионство?

– Они есть – для этого нужно выиграть во всех матчах. Сейчас мы думаем только об «Анжи», затем – о следующем сопернике, – приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»