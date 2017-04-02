Что делал Лория? Видео голов матча ЦСКА – «Крылья Советов»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 21-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов».
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #ЦСКАКрылья 1:0 16' Александр Головин pic.twitter.com/J8j45T1IC4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #ЦСКАКрылья 2:0 48' Бибарс Натхо pic.twitter.com/P20dbodXlu— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 2 апреля 2017 г.
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