Мийо Цакташ: Были моменты, но мы их не использовали
Полузащитник «Рубина»
Мийо Цакташ прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 21-го тура
чемпионата России.
– Понятно, что «Зенит» сильная команда, но у нас были
сегодня моменты, были хорошие контратаки. Но мы не забили, конечно, обидное поражение.
– Можете сравнить
первый и второй таймы? Какой был лучше для «Рубина»?
– Во втором тайме играли хорошо, но, как я уже сказал, не реализовали моменты. И первый тайм был неплохим, несмотря на то, что мы пропустили два мяча. Но после гола команда расстроилась, нужно было время, чтобы прийти в себя.
Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»
Матч
Голы
Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)
Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба
Предупреждения:
Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90
Удаления:
нет - Юсупов, 84
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция