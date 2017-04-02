Мийо Цакташ: Были моменты, но мы их не использовали

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

– Понятно, что «Зенит» сильная команда, но у нас были сегодня моменты, были хорошие контратаки. Но мы не забили, конечно, обидное поражение.

– Можете сравнить первый и второй таймы? Какой был лучше для «Рубина»?

– Во втором тайме играли хорошо, но, как я уже сказал, не реализовали моменты. И первый тайм был неплохим, несмотря на то, что мы пропустили два мяча. Но после гола команда расстроилась, нужно было время, чтобы прийти в себя.

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»