«Арсенал» – «Манчестер Сити»: стартовые составы

читайте также

«Арсенал» – «Манчестер Сити». Онлайн Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 30-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Маруан Феллайни: У «Манчестер Юнайтед» есть еще 10 матчей, мы должны быть готовы Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни дал комментарий после матча 30-го тура АПЛ.

Букмекеры ожидают голевой феерии от матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 30-го тура чемпионата Англии, в которой «Арсенал» примет «Манчестер Сити».

Руководство «Вест Хэма» выступило с заявлением в поддержку Билича На официальном сайте «Вест Хэма» сегодня было опубликовано заявление Совета директоров клуба, касающееся главного тренера команды Славена Билича.

Эден Азар: «Реал»? У меня контракт с «Челси», я остаюсь в Лондоне Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал интерес со стороны мадридского «Реала».

Рахим Стерлинг: С таким тренером, как Венгер, «Арсенал» может начать победный путь в любое время Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от предстоящей игры с лондонским «Арсеналом» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.

АПЛ. 30-й тур. «Суонси» - «Мидлсбро», «Арсенал» - «Манчестер Сити» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Моуринью недоволен голевой засухой Рэшфорда в премьер-лиге Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен игрой 19-летнего форварда Маркуса Рэшфорда в матче 30-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (0:0).

Дивок Ориги: Победа над «Эвертоном» – хороший старт, чтобы заполучить билет в Лигу чемпионов Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу своей команды в мерсисайдском дерби с «Эвертоном» (3:1), которое состоялось в рамках 30-го тура АПЛ.

Гус Хиддинк: «Лестер» проявлял интерес через посредников, но я решил отказаться Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк подтвердил информацию об интересе «Лестера».

Майкл Оуэн: Гол Коутиньо был великолепен (видео) Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высоко оценил гол полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в ворота «Эвертона».

Неймар получил предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Нападающий «Барселоны» Неймар раздумывает над переездом в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sunday Times.

Денис Казанский: Почему Моуринью в важнейший момент убирает именно Мхитаряна? Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский не понимает некоторых решений наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

Конте готов подписать новый контракт «Челси» Руководство «Челси» во главе с Романом Абрамовичем довольно выступлением лондонского клуба под руководством Антонио Конте.

Хосеп Гвардиола: «Арсенал» никогда не переигрывал меня во владении мячом Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с лондонским «Арсеналом».

«МЮ» провел переговоры по трансферу Мертенса Как сообщает Sport Mediaset, нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может переехать в чемпионат Англии.

Венгер ведет переговоры с «ПСЖ» Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться во Францию. Руководство «ПСЖ» хочет пригласить его в команду.

Антонио Конте: Думаю, сегодня мы заслужили как минимум ничью Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от матча 30-м тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас (1:2).

Сэм Эллардайс: Такие победы – это то, ради чего живет английская премьер-лига Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс прокомментировал гостевую победу над «Челси»(2:1) в 30-м туре чемпионата Англии.