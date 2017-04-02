«Арсенал» – «Манчестер Сити»: стартовые составы
«Арсенал» и Манчестер Сити» назвали стартовые составы на центральную встречу 30-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Джака, Коклен, Уолкотт, Озил, Санчес, Уэлбек.
Запасные: Мартинес, Гиббс, Габриэль, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Айвоби, Жиру.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Стоунз, Отаменди, Фенандиньо, Де Брюйне, Сане, Сильва, Стерлинг, Навас, Агуэро.
Запасные: Браво, Компани, Сабалета, Нолито, Коларов, Делф, Яя Туре.
Игра в Лондоне начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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