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«Арсенал» – «Манчестер Сити»: стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Арсенал» и Манчестер Сити» назвали стартовые составы на центральную встречу 30-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Джака, Коклен, Уолкотт, Озил, Санчес, Уэлбек.

Запасные: Мартинес, Гиббс, Габриэль, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлс, Айвоби, Жиру.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Клиши, Стоунз, Отаменди, Фенандиньо, Де Брюйне, Сане, Сильва, Стерлинг, Навас, Агуэро.

Запасные: Браво, Компани, Сабалета, Нолито, Коларов, Делф, Яя Туре.

Игра в Лондоне начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию

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