Александр Точилин: Волнение сказалось на качестве игры «Динамо СПб»

Главный тренер «Динамо СПб» Александр Точилин поделился впечатлениями от победы над «Динамо-2» (1:0).

- Заждались начала чемпионата, и это волнение сказалось на качестве игры в первом тайме. Начало не совсем получилось, но ребята с этим справились. Контролировали ситуацию, могли сделать счет крупнее, если бы реализовали моменты. «Динамо-2» - единственная команда, которая в первом круге обыграла нас, хотелось взять реванш.

- Выиграть верховые единоборства у «Динамо-2» - один из залогов успеха?

- Нет. Изначально мы выбрали тактику, понимая, что соперник будет применять высокий прессинг. Чтобы не привезти мячи в свои ворота, мы упростили игру за счет длинный передач на нападающего. С этой задачей мы справились.

- Каково состояние Кулишева и Генералова?

- Кулишев готов, в следующей игре рассчитываем на него. Генералов восстанавливается, еще две недели будет заниматься индивидуально, - приводит слова Точилина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» в матче 17-го тура второго дивизиона обыграло «Динамо-2» со счетом 1:0. Единственный гол забил Евгений Песегов.

После этой встречи петербуржцы остались на первом месте, имея в активе 42 очка. Московский клуб с 25 очками расположился на четвертом месте.

Следующий матч «Динамо СПб» проведет 9 апреля дома против «Пскова-747». «Динамо-2» в этот же день примет «Долгопрудный».