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Дмитрий Хохлов: «Динамо СПб» не затеряется в ФНЛ

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Динамо-2» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от поражения в матче с «Динамо СПб» (0:1).

- Хорошая игра в исполнении двух команд, держали напряжение до последних минут. Мы начали неплохо, были моменты, которые не получилось реализовать. Футбол из этого и состоит: не забиваешь ты – забивают тебе. Поэтому, думаю, что результат закономерен.

- Игра должна была состояться 12 ноября. Как думаете, проще было сыграть тогда или сейчас?
- Не могу оценивать и сравнивать состояние команды, я тогда не работал в клубе. Сейчас «Динамо-2» готово функционально. Сегодня не хватило реализации.

- Кто из ваших подопечных ближе всех к тому, чтобы сыграть за основную команду?
- Еще рано говорить об этом. Многие ребята 98-99 года, некоторые только в декабре с академии выпустились. Они начинают делать шаг в этом направлении. Надеюсь, у них будет шанс. Главное – быть к нему готовым.

- Вы сыграли с лидером чемпионата, который готовится выйти в ФНЛ. Почувствовали, что соперник готов играть в первом дивизионе?
- Думаю, «Динамо СПб» там не затеряется, хорошая команда, и опытные игроки есть. Видно, что умеют играть, умеют хорошо комбинировать, грамотно идут в единоборства, - приводит слова Хохлова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Динамо СПб» в матче 17-го тура второго дивизиона обыграло «Динамо-2» со счетом 1:0. Единственный гол забил Евгений Песегов.

После этой встречи петербуржцы остались на первом месте, имея в активе 42 очка. Московский клуб с 25 очками расположился на четвертом месте.

Следующий матч «Динамо СПб» проведет 9 апреля дома против «Пскова-747». «Динамо-2» в этот же день примет «Долгопрудный». 

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