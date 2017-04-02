«Аякс» переиграл «Фейеноорд» в матче 28-го тура чемпионата Голландии

В матче 28-го тура чемпионата Голландии «Аякс» на своем поле переиграл «Фейеноорд» со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Лассе Шоне и Давид Нерес, а у гостей отличился Микиел Крамер.

Несмотря на поражение, «Фейеноорд» с 69-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Аякс» расположился строчкой ниже, имея в активе 66 баллов.

В следующем туре команда из Амстердама 5 апреля примет «АЗ Алкмар», а подопечные Джованни ван Бронкхорста в этот же день сыграют с «Гоу Эхед Иглс».

Чемпионат Голландии

28-й тур

«Аякс» – «Фейеноорд» – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 1 Шене, 2:0 – 36 Нерес, 2:1 – 90 Крамер.

«Аякс»: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман, Синкгравен, Шене, Классен, Нерес (Нури, 64), Зиеш, Клюйверт (Черны, 81), Траоре.

«Фейеноорд» :Джонс, ван дер Хейден, Боттегин, Нелом, Ниукоп, Кюйт, Эль-Ахмади, Бергейс, Торнстра, Карсдорп (Тапия, 46), Йоргенсен (Крамер, 11).

Предупреждения: Эль-Ахмади (18), Велтман (30), Бергейс (31), Тапия (52), ван дер Хейден (74).