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«Аякс» переиграл «Фейеноорд» в матче 28-го тура чемпионата Голландии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 28-го тура чемпионата Голландии «Аякс» на своем поле переиграл «Фейеноорд» со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Лассе Шоне и Давид Нерес, а у гостей отличился Микиел Крамер.

Несмотря на поражение, «Фейеноорд» с 69-ю очками лидирует в турнирной таблице, а «Аякс» расположился строчкой ниже, имея в активе 66 баллов.

В следующем туре команда из Амстердама 5 апреля примет «АЗ Алкмар», а подопечные Джованни ван Бронкхорста в этот же день сыграют с «Гоу Эхед Иглс».

Чемпионат Голландии
28-й тур

«Аякс» – «Фейеноорд»  2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 1 Шене, 2:0 – 36 Нерес, 2:1 – 90 Крамер.
«Аякс»: Онана, Виргевер, Санчес, Велтман, Синкгравен, Шене, Классен, Нерес (Нури, 64), Зиеш, Клюйверт (Черны, 81), Траоре.
«Фейеноорд» :Джонс, ван дер Хейден, Боттегин, Нелом, Ниукоп, Кюйт, Эль-Ахмади, Бергейс, Торнстра, Карсдорп (Тапия, 46), Йоргенсен (Крамер, 11).
Предупреждения: Эль-Ахмади (18), Велтман (30), Бергейс (31), Тапия (52), ван дер Хейден (74).

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