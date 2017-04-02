Игнашевич побил рекорд Семака по количеству игр в чемпионате России
Защитник московского
ЦСКА Сергей Игнашевич, выйдя на замену в матче 21-го тура РФПЛ против «Крыльев
Советов», побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных игр в чемпионате
России.
Эта встреча стала для 37-летнего защитника московского клуба
457-й в чемпионатах России. Таким образом, он превзошел достижение Семака, у которого
456 игр.
Напомним, ранее Игнашевич защищал цвета самарских «Крыльев Советов» и московского «Локомотива». Он является шестикратным чемпионом России.
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)2-й тайм
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция