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Екатерина Боброва: Наконец-то мы доехали до чемпионата мира. И хорошо с ним справились

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская фигуристка Екатерина Боброва поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате мира-2017, который завершается в Хельсинки.

«Наконец-то мы доехали до чемпионата мира. И вполне себе хорошо с ним справились. Спасибо всем огромное за поддержку и веру в нас! Мы стараемся двигаться вперед, несмотря ни на что, а вы помогаете нам не останавливаться. И многим горячо полюбившаяся фраза – «Нас бьют, а мы летаем!», – написала Боброва на своей странице в сети Instagram.

Напомним, российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев пропустила чемпионат мира 2016 года из-за положительной допинг-пробы партнерши на мельдоний.

На мировом первенстве-2017 Боброва и Соловьев заняли пятое место.

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