Екатерина Боброва: Наконец-то мы доехали до чемпионата мира. И хорошо с ним справились
Российская фигуристка Екатерина Боброва поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате мира-2017, который завершается в Хельсинки.
«Наконец-то мы доехали до чемпионата мира. И вполне себе хорошо с ним справились. Спасибо всем огромное за поддержку и веру в нас! Мы стараемся двигаться вперед, несмотря ни на что, а вы помогаете нам не останавливаться. И многим горячо полюбившаяся фраза – «Нас бьют, а мы летаем!», – написала Боброва на своей странице в сети Instagram.
Слава Богу, мы наконец-то доехали до чемпионата мира!!!😱😂👍 И вполне себе хорошо с ним справились 😏👌 Спасибо всем огромное за поддержку и веру в нас! 🙏 Мы стараемся двигаться вперёд, несмотря ни на что, а вы помогаете нам не останавливаться 💪 И многим горячо полюбившаяся фраза - "Нас бьют, мы летаем!" 🔝 #бобровасоловьев #bobrovasoloviev #zhulinteam #helsinki2017 #чемпионатмира #спасибо
Напомним, российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев пропустила чемпионат мира 2016 года из-за положительной допинг-пробы партнерши на мельдоний.
На мировом первенстве-2017 Боброва и Соловьев заняли пятое место.