Артем Дзюба: В России многие на диване любят обсуждать, кто там деревья, открывая баночку пива

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:0).

- С таким соперником 2:0 - уже хорошо, потому что когда начали, была равная игра, с небольшим таким преимуществом «Рубина», они старались, острых моментов у них не было, но вот эти два мяча быстрых почти в конце первого тайма переломили игру и сделали результат. Мы понимали, что 2:0 нам удастся удержать. Немножко удаление, конечно, подпортило картину - до этого могли все решать и делать 3:0, но очень рады, что выиграли сегодня матч. Набрать три очка здесь против «Рубина» дорогого стоит. Сейчас — дома «Анжи». Дома мы всегда играем хорошо, поэтому нам нужно хорошо выступить и решить задачу.

- Команда выигрывает 2:0, но, тем не менее, не садится в оборону и идет вперед. Это такая установка?

- Ну да, у нас философия такая: с любым соперником играем так, удерживаем мяч, стараемся контролировать ситуацию. И если такая игра получается, всегда играем в атаку, у нас нет такого, что пытаемся удержать 2:0. Стараемся забить больше. Где-то, может быть, это нам во вред - получаем контратаки, но сегодня вся команда играла очень собрано, и, фактически не было ни одного намека на то, что нам забьют гол.

Гора с плеч, потому что мы понимаем ситуацию, ничья нас не устраивает, поэтому важны три очка даже не при самом хорошем качестве. До этого мы имели по 8-9 моментов и не могли забить - проигрывали или играли вничью. Тут, вроде бы, не самая лучшая игра поначалу, но мы забиваем два мяча, и эта победа такая, важная очень, три очка - и это главное.

- Там был гол или автогол?

- Я бью, попадаю в Бурлака, и дальше мяч влетает в ворота. Давайте тогда считать, что все у нас автоголы. Рыжиков задел мяч - тоже автогол? Это вообще уже!

- А Тарас Бурлак не обижается? Каждый раз вы забиваете из-под него, когда играете в Казани.

- Ну это, наверное, стечение обстоятельств. Тарас — очень хороший защитник, в «Рубине» играет постоянно, поэтому, наверное, у нас с ним такая «связка». Но это стечение обстоятельств, получается, что мы постоянно пересекаемся, и это несчастный случай для него. Но для меня очень хорошо, что так получается — главное забить. Но я бы не делал на нем акцент — хорошая подача была, прежде всего, от Цаллагова. Немножко я опередил защитника

- Отличная связка Кокорина с Данни была. Удивились?

- Нет, не удивился. А чему удивляться? Очень квалифицированная команда у нас, хороший Кокорин. Над ним сейчас многие пытаются шутить, но это очень квалифицированный футболист и демонстрирует, играет. У Луческу бы не играл человек, который плохо смотрится со стороны, потому что многие у нас любят, сидя на диване, с огромным пузом и кривыми ногами сидеть и обсуждать, кто там деревья, кто полена, открывая баночку пива. Это страна у нас такая: все профессионалы, куда ни глянешь - все умеют, но все сидят. Только с дивана через раз встают, спотыкаясь. Поэтому классный гол, на классе Данни с Кокориным разыграли. Поэтому два ноль по такой игре с таким соперником - такой очень удобный, опасный, но комфортный для нас счет, - приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»