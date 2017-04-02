Хет-трик Гомеса помог «Аталанте» на выезде разгромить «Дженоа»
В матче 30-го тура
чемпионата Италии «Аталанта» на выезде разгромила «Дженоа» со счетом 5:0.
В составе победителей хет-трик оформил Алехандро Гомес и по
разу отличились Андреа Конти и Маттиа Кальдара.
Стоит отметить, что хозяева поля с 60-й минуты играли в
меньшинстве, Маурисио Пинилья получил красную карточку и отправился
досматривать матч в подтрибуное помещение.
«Аталанта» с 58-ю очками поднялась на пятое место в
турнирной таблице, а «Дженоа» занимает 16-е место, имея в активе 29 баллов.
В следующем туре подопечные Андреа Мандорлини 9 апреля на
выезде сыграют с «Удинезе», а команда из Бергамо днем ранее примет «Сассуоло»
Чемпионат Италии
30-й тур
Матч
Голы
Конти 25 (0:1). Гомес 32 (0:2 - пен.). Гомес 63 (0:3). Кальдара 76 (0:4). Гомес 83 (0:5).
Состав
Дженоа: Джентилетти (Хильемарк, 46), Муньос, Иццо, Бурдиссо, Лаксальт, Нтчам (Моросини, 56), Лазович (Бегетто, 72), Ригони, Симеоне, Пинилья
Аталанта: Бериша, Конти (Д'Алессандро, 79), Кальдара, Толой, Масьелло, Фройлер (Грасси, 81), Петанья, Кесси, Куртич, Гомес (Хатебур, 83), Спинацолла
Предупреждения:
Ригони, 26; Бурдиссо, 47; Пинилья, 60 - Кесси, 74
Удаления:
Пинилья, 61 - нет
Судья:
Клаудио Джавилукки (Италия)
Место и дата
02 апреля 16:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция