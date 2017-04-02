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Хабиб Нурмагомедов: Надеюсь, Фергюсон победит в июне и продлит свою победную серию

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи своему потенциальному сопернику американцу Тони Фергюсону. 

- UFC хочет организовать Фергюсону бой в июне, соперником будет Диас или Барбоза. Надеюсь, что он победит и продлит серию, - цитирует Нурмагомедова агентство ТАСС.

Напомним, 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона мира.

Однако за несколько часов до официального взвешивания российский боец был госпитализирован из-за форсированной сгонки массы.

Теперь Нурмагомедов рассчитает провести поединок с Фергюсоном будущей осенью.



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