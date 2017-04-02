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«Ренн» в меньшинстве вырвал ничью у «Лиона»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» (1:1).

Счет в матче на 52-й минуте открыл полузащитник гостей Максвелл Корне, а за девять минут до конца встречи форвард хозяев поля Ндоме Мубеле спас команду от поражения, забив с передачи Мешера.

Стоит отметить, что «Ренн» с пятой минуты встречи играл в меньшинстве, Рами Бенсебаини получил красную карточку.

Добавим, что на шестой минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт не реализовал пенальти.

«Лион» с 51-м очком занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Ренн» расположился на девятой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем туре «львы» 5 апреля сыграют с командой «Метц», а подопечные Кристиана Гуркюффа 8 апреля встретятся с «Нанси».

Чемпионат Франции
31-й тур

Матч

Ренн - Лион - 1:1 (0:0)

Голы

Корне 52 (0:1). Мубеле 82 (1:1).

Состав

Ренн: Костиль, Гнаньон, Бенсебайни, Данзе, Мексер, Амальфитано (Мубеле, 44), Шантом (Фигейредо, 59), Прчич, Андре, Гуркюфф Й., Сьо (Диакаби, 78)

Лион: Лопеш, Морель, Рафаэл, Янга-Мбива, Дьякаби, Вальбуэна (Депай, 70), Толиссо, Тусар, Дардер (Фекир, 79), Корне, Ляказетт

Незабитые пенальти

Ляказетт (Лион), 5

Предупреждения:

Данзе, 60 - Янга-Мбива, 90

Удаления:

Бенсебайни, 5 - нет

Судья:

Энтони Готье (Франция)

Место и дата

02 апреля 16:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

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