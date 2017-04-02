«Ренн» в меньшинстве вырвал ничью у «Лиона»

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Ренн» на своем поле сыграл вничью с «Лионом» (1:1).

Счет в матче на 52-й минуте открыл полузащитник гостей Максвелл Корне, а за девять минут до конца встречи форвард хозяев поля Ндоме Мубеле спас команду от поражения, забив с передачи Мешера.

Стоит отметить, что «Ренн» с пятой минуты встречи играл в меньшинстве, Рами Бенсебаини получил красную карточку.

Добавим, что на шестой минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт не реализовал пенальти.

«Лион» с 51-м очком занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Ренн» расположился на девятой строчке, имея в активе 40 баллов.

В следующем туре «львы» 5 апреля сыграют с командой «Метц», а подопечные Кристиана Гуркюффа 8 апреля встретятся с «Нанси».

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31-й тур