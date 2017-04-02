«Ренн» в меньшинстве вырвал ничью у «Лиона»
В матче 31-го тура чемпионата Франции «Ренн» на своем поле
сыграл вничью с «Лионом» (1:1).
Счет в матче на 52-й минуте открыл полузащитник гостей
Максвелл Корне, а за девять минут до конца встречи форвард хозяев поля Ндоме
Мубеле спас команду от поражения, забив с передачи Мешера.
Стоит отметить, что «Ренн» с пятой минуты встречи играл в
меньшинстве, Рами Бенсебаини получил красную карточку.
Добавим, что на шестой минуте форвард «Лиона» Александр
Ляказетт не реализовал пенальти.
«Лион» с 51-м очком занимает четвертое место в турнирной
таблице, а «Ренн» расположился на девятой строчке, имея в активе 40 баллов.
В следующем туре «львы» 5 апреля сыграют с командой «Метц»,
а подопечные Кристиана Гуркюффа 8 апреля встретятся с «Нанси».
Чемпионат Франции
31-й тур
Матч
Голы
Корне 52 (0:1). Мубеле 82 (1:1).
Состав
Ренн: Костиль, Гнаньон, Бенсебайни, Данзе, Мексер, Амальфитано (Мубеле, 44), Шантом (Фигейредо, 59), Прчич, Андре, Гуркюфф Й., Сьо (Диакаби, 78)
Лион: Лопеш, Морель, Рафаэл, Янга-Мбива, Дьякаби, Вальбуэна (Депай, 70), Толиссо, Тусар, Дардер (Фекир, 79), Корне, Ляказетт
Незабитые пенальти
Ляказетт (Лион), 5
Предупреждения:
Данзе, 60 - Янга-Мбива, 90
Удаления:
Бенсебайни, 5 - нет
Судья:
Энтони Готье (Франция)
Место и дата
02 апреля 16:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция