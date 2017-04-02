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Мориц Бауэр: «Зенит» забил два легких гола, воспользовавшись ошибками «Рубина»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:2).

- Мы очень разочарованы результатом матча. Упустили свои моменты, и сейчас очень сложно найти правильные слова. Думаю, что у нас были возможности изменить ход игры, но «Зенит» играл с очень большой эффективностью. Он создавал моменты и забивал, мы создавали моменты и не забивали. Мы не должны были так играть в конце первого тайма. «Зенит» забил два очень легких гола, воспользовавшись нашими ошибками.

Сейчас нельзя вешать нос и расстраиваться. Мы разберем свои ошибки, сделаем выводы. Наше турнирное положение не из лучших, но впереди матч полуфинала Кубка России, который очень важен для нас. Мы хотим выиграть его для наших болельщиков, - приводит слова Бауэра «Р-Спорт».

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Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»

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