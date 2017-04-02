Акинфеев обновил личный рекорд по продолжительности «сухой» серии
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче против «Крыльев Советов» в 21-м туре РФПЛ стал автором нового достижения.
Сохранив к 26-й минуте встречи свои ворота в неприкосновенности, он продлить свою «сухую» серию до 718 минут.
Предыдущий рекорд – 717 минут – был установлен им в 2008 году.
В этом сезоне Акинфеев в 20 матчах чемпионата России пропустил 11 мячей.
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)2-й тайм
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция