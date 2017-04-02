Акинфеев обновил личный рекорд по продолжительности «сухой» серии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче против «Крыльев Советов» в 21-м туре РФПЛ стал автором нового достижения.

Сохранив к 26-й минуте встречи свои ворота в неприкосновенности, он продлить свою «сухую» серию до 718 минут.

Предыдущий рекорд – 717 минут – был установлен им в 2008 году.

В этом сезоне Акинфеев в 20 матчах чемпионата России пропустил 11 мячей.