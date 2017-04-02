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«Милан» на выезде не смог обыграть «Пескару»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Пескара» на своем поле сыграла в ничью с «Миланом» (1:1).

Все мячи в матче забили футболисты гостевой команды, так на 12-й минуте защитник Габриэль Палетта послал мяч в свои ворота, а за четыре минуты до конца первого тайма Марио Пашалич сравнял счет встречи.

«Милан» с 54 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Пескара» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре «дельфины» 8 апреля на выезде сыграют с «Эмполи», а подопечные Винченцо Монтеллы на следующий день примут «Палермо».

Чемпионат Италии
30-й тур

Матч

Пескара - Милан - 1:1 (1:1)

Голы

Палетта 14 (1:0 - автогол). Пашалич 41 (1:1).

Состав

Пескара: Фьорилло, Кампаньяро, Зампано, Бираги, Мемушай (H. Milicevic, 85), M. Coulibaly, Мунтари (Бруно, 66), Бенали, Капрари (Черри, 76), Баэбек

Милан: Доннарумма, Калабриа, Палетта, Романьоли, Ванджони, Фернандес (Куцка, 76), Соса (Локателли, 70), Деулофеу, Пашалич, Бакка (Лападула, 58), Окампос

Предупреждения:

Бираги, 25; Бово, 52; M. Coulibaly, 62; Мемушай, 75; Бруно, 85 - Палетта, 58; Соса, 63; Локателли, 78

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

02 апреля 16:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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