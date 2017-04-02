«Милан» на выезде не смог обыграть «Пескару»

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Пескара» на своем поле сыграла в ничью с «Миланом» (1:1).

Все мячи в матче забили футболисты гостевой команды, так на 12-й минуте защитник Габриэль Палетта послал мяч в свои ворота, а за четыре минуты до конца первого тайма Марио Пашалич сравнял счет встречи.

«Милан» с 54 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Пескара» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем туре «дельфины» 8 апреля на выезде сыграют с «Эмполи», а подопечные Винченцо Монтеллы на следующий день примут «Палермо».

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30-й тур