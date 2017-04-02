«Милан» на выезде не смог обыграть «Пескару»
В матче 30-го тура
чемпионата Италии «Пескара» на своем поле сыграла в ничью с «Миланом» (1:1).
Все мячи в матче забили футболисты гостевой команды, так на
12-й минуте защитник Габриэль Палетта послал мяч в свои ворота, а за четыре
минуты до конца первого тайма Марио Пашалич сравнял счет встречи.
«Милан» с 54 очками занимает седьмое место в турнирной таблице,
а «Пескара» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 13 баллов.
В следующем туре «дельфины» 8 апреля на выезде сыграют с «Эмполи»,
а подопечные Винченцо Монтеллы на следующий день примут «Палермо».
Чемпионат Италии
30-й тур
Матч
Голы
Палетта 14 (1:0 - автогол). Пашалич 41 (1:1).
Состав
Пескара: Фьорилло, Кампаньяро, Зампано, Бираги, Мемушай (H. Milicevic, 85), M. Coulibaly, Мунтари (Бруно, 66), Бенали, Капрари (Черри, 76), Баэбек
Милан: Доннарумма, Калабриа, Палетта, Романьоли, Ванджони, Фернандес (Куцка, 76), Соса (Локателли, 70), Деулофеу, Пашалич, Бакка (Лападула, 58), Окампос
Предупреждения:
Бираги, 25; Бово, 52; M. Coulibaly, 62; Мемушай, 75; Бруно, 85 - Палетта, 58; Соса, 63; Локателли, 78
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
02 апреля 16:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция