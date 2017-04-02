Бранислав Иванович: Такие поля, как на «Казань Арене», помогут развитию футбола в России

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:0).

- Не могу сказать, что «Рубин» разочаровал. Мы одержали очень важную победу, идем дальше. Сложно оценивать игру казанцев, так как я впервые играю с ними после возвращения в Россию. Мы контролировали игру. После первого гола Артема Дзюбы стало полегче, а гол Данни нам очень помог.

На таком поле и стадионе играть одно удовольствие. Такие поля должны быть и помогут развитию футбола в России. Судейство? Ничего говорить не буду. Мнение есть, но говорить не буду, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

Громила-стиль Дзюбы и лучшее действие Кокорина: «Зенит» утащил победу из Казани

Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»