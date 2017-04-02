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Бранислав Иванович: Такие поля, как на «Казань Арене», помогут развитию футбола в России

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:0).

- Не могу сказать, что «Рубин» разочаровал. Мы одержали очень важную победу, идем дальше. Сложно оценивать игру казанцев, так как я впервые играю с ними после возвращения в Россию. Мы контролировали игру. После первого гола Артема Дзюбы стало полегче, а гол Данни нам очень помог.

На таком поле и стадионе играть одно удовольствие. Такие поля должны быть и помогут развитию футбола в России. Судейство? Ничего говорить не буду. Мнение есть, но говорить не буду, - приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» обыграл «Рубин» со счетом 2:0, отличились Артем Дзюба и Мигель Данни.

Петербуржцы набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин», в активе которого 27 баллов, идет на десятом месте. Лидирует «Спартак» с 45 очками и матчем в запасе.

В 22-м туре «Зенит» 8 апреля примет «Анжи», казанцы 10 апреля сыграют на выезде с «Томью».

Видео голов матча «Рубин» – «Зенит»

Матч

Рубин - Зенит - 0:2 (0:2)

Голы

Дзюба 36 (0:1). Данни 40 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Набиуллин, Бауэр, Бурлак, Ахметов (Рочина, 57), Цакташ, Камболов, Мвила (Лестьенн, 67), Жонатас, Жемалетдинов (Ткачук, 77)

Зенит: Лунев, Иванович, Цаллагов, Ломбертс, Кришито, Данни, Жулиано (Маурисио, 88), Эрнани, Юсупов, Кокорин (Шатов, 81), Дзюба

Предупреждения:

Камболов, 76 - Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65; Шатов, 88; Кришито, 90

Удаления:

нет - Юсупов, 84

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

02 апреля 14:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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