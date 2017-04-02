МОК и WADA не стали расследовать положительные пробы ямайских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное
антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать положительные
допинг-пробы ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года, сообщает немецкий
телеканал ARD, который покажет новый фильм, посвященный этой проблеме.
Фильм расскажет о положительных допинг-пробах ямайских спортсменов,
в крови которых был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.
Стоит отметить, что МОК и WADA были в курсе случившегося, но
не стали проводить расследование.
Не исключается, что запрещенное вещество попало в организм
спортсменов из-за зараженного мяса в Китае, об опасности которого
предупреждалось перед играми в Пекине.
Напомним, ранее МОК лишил медалей ямайских спринтеров,
завоевавших золото в эстафете 4 по 100. Среди лишеных наград числится Усэйн
Болт.