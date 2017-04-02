МОК и WADA не стали расследовать положительные пробы ямайских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года, сообщает немецкий телеканал ARD, который покажет новый фильм, посвященный этой проблеме.

Фильм расскажет о положительных допинг-пробах ямайских спортсменов, в крови которых был обнаружен запрещенный препарат кленбутерол.

Стоит отметить, что МОК и WADA были в курсе случившегося, но не стали проводить расследование.

Не исключается, что запрещенное вещество попало в организм спортсменов из-за зараженного мяса в Китае, об опасности которого предупреждалось перед играми в Пекине.

Напомним, ранее МОК лишил медалей ямайских спринтеров, завоевавших золото в эстафете 4 по 100. Среди лишеных наград числится Усэйн Болт.