ЦСКА переиграл «Крылья Советов» в Москве
Футболисты ЦСКА нанесли поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу (2:1).
Из-за травмы матч был вынужден пропустить Алан Дзагоев. А уже по ходу первого тайма поле покинул Алексей Березуцкий. Его заменил Сергей Игнашевич, который побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионате России.
На 16-й минуте Александр Головин нанес точный удар в ближний угол. А после перерыва второй мяч в ворота Георгия Лории отправил Бибрас Натхо.
Итальянский форвард «Крыльев» Кристиан Паскуато забил ответный гол, выйдя на замену. Он удачно сыграл на добивании и прервал сухую серию Игоря Акинфеева. Однако добиться большего команде Вадима Скрипченко не удалось.
Сегодняшняя победа позволила армейцам догнать «Зенит» в турнирной таблице РФПЛ: обе команды отстают от лидирующего в турнире «Спартака» на три очка.
9 апреля в 22-м туре ЦСКА сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Крылья Советов» днем ранее примут «Амкар».
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция