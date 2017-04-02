ЦСКА переиграл «Крылья Советов» в Москве

Футболисты ЦСКА нанесли поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу (2:1).

Из-за травмы матч был вынужден пропустить Алан Дзагоев. А уже по ходу первого тайма поле покинул Алексей Березуцкий. Его заменил Сергей Игнашевич, который побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных матчей в чемпионате России.

На 16-й минуте Александр Головин нанес точный удар в ближний угол. А после перерыва второй мяч в ворота Георгия Лории отправил Бибрас Натхо.

Итальянский форвард «Крыльев» Кристиан Паскуато забил ответный гол, выйдя на замену. Он удачно сыграл на добивании и прервал сухую серию Игоря Акинфеева. Однако добиться большего команде Вадима Скрипченко не удалось.

Видео голов матча здесь

Сегодняшняя победа позволила армейцам догнать «Зенит» в турнирной таблице РФПЛ: обе команды отстают от лидирующего в турнире «Спартака» на три очка.

9 апреля в 22-м туре ЦСКА сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Крылья Советов» днем ранее примут «Амкар».







