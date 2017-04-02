32 очка Шведа принесли победу «Химкам» в матче с «Нижним Новгородом»
В матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Нижний
Новгород» на домашней площадке уступил «Химкам» со счетом 90:99 (22:20, 27:31, 20:20, 21:28).
Самым результативным в матче стал защитник гостевой команды
Алексей Швед, в его активе 32 очка.
«Химки» занимают третье место в турнирной таблице, а «Нижний
Новгород» расположился на девятой строчке.
В следующем туре подмосковная команда 9 апреля примет «Зенит»,
а подопечные Артурса Шталбергса в этот же день сыграют с «Астаной».
Единая Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Нижний Новгород - Химки - 90:99
Место и дата
02 апреля 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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