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32 очка Шведа принесли победу «Химкам» в матче с «Нижним Новгородом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ «Нижний Новгород» на домашней площадке уступил «Химкам» со счетом 90:99 (22:20, 27:31, 20:20, 21:28).

Самым результативным в матче стал защитник гостевой команды Алексей Швед, в его активе 32 очка.

«Химки» занимают третье место в турнирной таблице, а «Нижний Новгород» расположился на девятой строчке.

В следующем туре подмосковная команда 9 апреля примет «Зенит», а подопечные Артурса Шталбергса в этот же день сыграют с «Астаной».

Единая Лига ВТБ
Регулярный чемпионат 

Матч

Нижний Новгород - Химки - 90:99

Место и дата

02 апреля 16:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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