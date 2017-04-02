Для болельщиков «Урала» сварят 200 литров пива, если клуб выйдет в финал Кубка России

читайте также

Золото Медведевой на ЧМ, поражения ЦСКА и УНИКСа в Евролиге и дубли Панарина и Бурмистрова в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

Александр Григорян: Говорить о судейских ошибках нет никакого смысла Главный тренер «Анжи» Александр Григорян дал комментарий по итогам матча с «Уралом» (2:3).

Александр Тарханов: Пенальти был чистый Главный тренер «Урала» Александр Тарханов дал комментарий по итогам матча с «Анжи» (2:3).

Новая весна Прудникова. «Анжи» и «Урал» устроил триллер Прудников забивает во втором матче подряд, но в сумасшедшей по сюжету игре побеждает «Урал» – 3:2.

«Анжи» уступил «Уралу» Матч 21-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Уралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:3.

«Анжи» – «Урал» - 2:3. Как это было Матч 21-го тура чемпионата России на сайте «Советского спорта».

«Анжи» - «Урал». Стартовые составы Стали известны стартовые составы команд в матче 21-го тура чемпионата России «Анжи» - «Урал».

Участие защитника «Анжи» Брызгалова в матче с «Уралом» под вопросом Участие защитника «Анжи» Сергея Брызгалова в матче 21-го тура чемпионата России с «Уралом» под вопросом, сообщил агентству «Р-Спорт» пресс-атташе махачкалинского клуба Айдемир Даганов.

Александр Тарханов: Павлюченко будет готов выйти на замену в матче с «Анжи» Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что нападающий Роман Павлюченко может помочь команде в матче 21-го тура РФПЛ против «Анжи».

«Урал» разгромил «Пафос» на кипрском сборе «Урал» на Кипре взял верх над местной командой «Пафос» (4:1) в контрольном матче.

ЦСКА следит за игрой форварда «Урала» Ильина Руководство ЦСКА следит за игрой форварда «Урала» Владимира Ильина, сообщает Федеральное агенство новостей.

«Урал» начал продажу билетов на кубковую игру с «Рубином» Началась продажа билетов на полуфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Рубином», сообщили Znak.com в пресс-службе екатеринбургского клуба.

«Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля. Даты матчей 21-23-го туров РФПЛ определила даты проведения матчей 21-23-го туров. Центральный матч на этом отрезке чемпионата «Спартак» – «Зенит» пройдет на «Открытие Арене» 16 марта. Начало – 20:00 (мск)

Полуфинал Кубка России между «Уралом» и «Рубином» перенесен на 6 апреля Матч между «Уралом» и «Рубином» в рамках полуфинала Кубка России пройдет 6 апреля в Екатеринбурге.

Хозин пропустит остаток сезона из-за инфекции мягких тканей бедра Защитник «Урала» Владимир Хозин не сыграет в текущем сезоне из-за инфекции, которая обнаружилась у игрока после операции на бедре, сообщил врач клуба из Екатеринбурга Андрей Чертков.

Григорий Иванов: «Урал» с радостью продлит контракт с Павлюченко, если он захочет Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с нападающим Романом Павлюченко.

«Урал» к матчу с «Анжи» будет готовиться на Кипре Футболисты «Урала» будут тренироваться на Кипре во время паузы в чемпионате России, связанной с играми национальных сборных, сообщается на официальном сайте клуба.

Карадениз не был заявлен на матч с «Уралом» из-за травмы Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз не попал в заявку на гостевой матч 20-го тура чемпионата России против «Урала» (0:1) из-за травмы., сообщает «БИЗНЕС Online».

Максим Канунников: «Рубину» в атаке немного не хватает наглости Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился мнением об игре 20-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:1).