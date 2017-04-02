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Для болельщиков «Урала» сварят 200 литров пива, если клуб выйдет в финал Кубка России

Источник:  Znak.comКомментарии

Екатеринбургская пивоварня сварит 200 литров фирменного пенного напитка и угостит им болельщиков «Урала», если команда выйдет в финал кубка России, сообщает Znak.com.

В письме на имя президента клуба Григория Иванова владельцы пивоварни отметили, что на эту инициативу их вдохновил невероятный камбэк, который «Урал» совершил в четвертьфинале турнира. Проигрывая в гостях «Краснодару» со счетом 0:3, футболисты не только сравняли счет и вырвали победу в серии пенальти.

В полуфинале «Урал» дома сыграет с «Рубином». Матч  пройдет 6 апреля.

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