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Дон Черри: Не назвать Макдэвида MVP сезона НХЛ может только идиот (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Бостона», известный хоккейный эксперт Дон Черри уверен в том, что капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид является самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ-2016/17. 

- Посмотрите на гол Макдэвида при счете 1:1 в матче против «Сан-Хосе», это просто невероятный игрок. А потом он отдал шикарную передачу Маруну на дальнюю штангу.

Коннор, как и Бобби Орр, всегда радуется и за других, за своих партнеров, когда они забрасывают шайбы. Посмотрите, как он трясет Маруна, он чуть не поцеловал его.

Если кто-то не проголосует за Макдэвида, не назовет его MVP сезона, то это такие же сумасшедшие – как те идиоты, которые составляли список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

20-летний Коннор выигрывает гонку бомбардиров. Кросби мне тоже нравится, надеюсь, он получит «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу сезона). Но MVP в этом сезоне – это Макдэвид, – заявил Черри.

Чемпион мира-2016 в составе сборной Канады Коннор Макдэвид возглавляет список лучших бомбардиров сезона НХЛ: в 77 проведенных матчах он набрал 94 (29+65) очка.

Отметим, что «Эдмонтон» уже гарантировал себе первый за 10 лет выход в плей-офф.

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