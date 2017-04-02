Виктор Гончаренко: Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Травмы Березуцкого и Головина? Предварительно, пока ничего страшного, точно будем знать уже после медосмотра. По крайней мере не думаю, что у Головина что-то страшное.

Сегодня у нас в обороне было достаточно моментов, которые мне не нравятся. Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Видео голов матча ЦСКА – «Крылья Советов» ЗДЕСЬ