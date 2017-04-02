Виктор Гончаренко: Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам
Главный тренер ЦСКА
Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче
21-го тура чемпионата России.
«Травмы
Березуцкого и Головина? Предварительно, пока ничего страшного, точно будем
знать уже после медосмотра. По крайней мере не думаю, что у Головина что-то
страшное.
Сегодня у нас в обороне было достаточно моментов, которые мне не нравятся. Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Видео голов матча ЦСКА – «Крылья Советов» ЗДЕСЬ
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция