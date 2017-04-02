Вадим Скрипченко: Был шанс спасти матч, но, к сожалению, не получилось

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Приятно играть на таком стадионе – все прекрасно, рад, что у армейцев появилась такая арена. Мы знали, что ЦСКА при Гончаренко немного перестроился, перешел на другую схему. В частности, были готовы к тому, что Фернандес будет играть фактически на позиции инсайда. К сожалению, мы справились с ним не в полной мере.

У армейцев появилась большая фора после второго гола. Мы перестроились на более атакующую модель. С выходом Зуева прибавили в остроте – это принесло успех: вторую половину второго тайма мы доминировали.

Было много хороших подходов, и мы до последних минут держали стадион в напряжении. У нас оставался шанс спасти матч, но, к сожалению, не получилось», – приводит слова Скрипченко «Матч ТВ».

Видео голов матча ЦСКА – «Крылья Советов» ЗДЕСЬ