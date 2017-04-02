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Вадим Скрипченко: Был шанс спасти матч, но, к сожалению, не получилось

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России.

«Приятно играть на таком стадионе – все прекрасно, рад, что у армейцев появилась такая арена. Мы знали, что ЦСКА при Гончаренко немного перестроился, перешел на другую схему. В частности, были готовы к тому, что Фернандес будет играть фактически на позиции инсайда. К сожалению, мы справились с ним не в полной мере.

У армейцев появилась большая фора после второго гола. Мы перестроились на более атакующую модель. С выходом Зуева прибавили в остроте – это принесло успех: вторую половину второго тайма мы доминировали.

Было много хороших подходов, и мы до последних минут держали стадион в напряжении. У нас оставался шанс спасти матч, но, к сожалению, не получилось», – приводит слова Скрипченко «Матч ТВ».

Видео голов матча ЦСКА – «Крылья Советов» ЗДЕСЬ

Матч

ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)

Голы

Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)

Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко

Предупреждения:

Фернандес, 19 - нет

Место и дата

02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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