Вадим Скрипченко: Был шанс спасти матч, но, к сожалению, не получилось
Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко
прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 21-го тура чемпионата России.
«Приятно играть на таком стадионе – все прекрасно, рад, что
у армейцев появилась такая арена. Мы знали, что ЦСКА при Гончаренко немного
перестроился, перешел на другую схему. В частности, были готовы к тому, что
Фернандес будет играть фактически на позиции инсайда. К сожалению, мы
справились с ним не в полной мере.
У армейцев появилась большая фора после второго гола. Мы
перестроились на более атакующую модель. С выходом Зуева прибавили в остроте –
это принесло успех: вторую половину второго тайма мы доминировали.
Было много хороших подходов, и мы до последних минут держали стадион в напряжении. У нас оставался шанс спасти матч, но, к сожалению, не получилось», – приводит слова Скрипченко «Матч ТВ».
Видео голов матча ЦСКА – «Крылья Советов» ЗДЕСЬ
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция