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«Реал» обыграл «Алавес» и увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очков

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Мадридский «Реал» одержал победу над «Алавесом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании. 

Победная серия королевского клуба в национальном первенстве достигла четырех матчей.

В первом тайме счет открыл Карим Бензема, а под занавес встречи отличились Иско и Хосе Игнасио Начо.

Таким образом, отрыв команды Зинедина Зидана от «Барселоны» в турнирной таблице примеры вырос до пяти очков. «Алавес» идет на десятом месте.

5 апреля в 30-м туре «Реал» на выезде сыграет с «Леганесом».

Матч

Реал - Алавес - 3:0 (1:0)

Голы

Бензема 31 (1:0). Иско 85 (2:0). Начо 88 (3:0).

Состав

Реал: Касилья, Начо, Данило, Варан (Карвахаль, 11), Пепе, Иско, Бэйл, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Бензема (Васкес, 81), Роналду

Алавес: Пачеко, Эли, Феддал, Лагуардия, Эрнандес, Гарсия М., Камараса (Сантос, 84), Эдгар (Катаи, 75), Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон

Предупреждения:

нет - Эли, 17; Гарсия М., 87

Судья:

Хосе Мария Санчес (Испания)

Место и дата

02 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция


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