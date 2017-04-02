«Реал» обыграл «Алавес» и увеличил отрыв от «Барселоны» до пяти очков
Мадридский «Реал» одержал победу над «Алавесом» (3:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.
Победная серия королевского клуба в национальном первенстве достигла четырех матчей.
В первом тайме счет открыл Карим Бензема, а под занавес встречи отличились Иско и Хосе Игнасио Начо.
Таким образом, отрыв команды Зинедина Зидана от «Барселоны» в турнирной таблице примеры вырос до пяти очков. «Алавес» идет на десятом месте.
5 апреля в 30-м туре «Реал» на выезде сыграет с «Леганесом».
Матч
Голы
Бензема 31 (1:0). Иско 85 (2:0). Начо 88 (3:0).
Состав
Реал: Касилья, Начо, Данило, Варан (Карвахаль, 11), Пепе, Иско, Бэйл, Кроос, Модрич (Ковачич, 68), Бензема (Васкес, 81), Роналду
Алавес: Пачеко, Эли, Феддал, Лагуардия, Эрнандес, Гарсия М., Камараса (Сантос, 84), Эдгар (Катаи, 75), Гомес (Ромеро, 69), Токеро, Дейверсон
Предупреждения:
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
02 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция