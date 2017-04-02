Виктор Гончаренко: После того, как счет стал 2:0, мы снизили активность

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

– После того, как счет стал 2:0, мы снизили активность, упал темп игры. Это дает больше шансов сопернику. Стали создаваться моменты, мы пропустили. Сколько угодно можно говорить, что не влияют матчи сборных, но после длительной паузы, когда все приезжают в разном состоянии, сложно всех привести к единому знаменателю. Важно, что победили. Теперь будем готовиться к следующему матчу.

– Ведете ли счет матчей против Скрипченко?

– Все, что имеет значение — это подготовка к конкретному матчу.

– Как сказалась потеря Дзагоева, и как оцените игру Натхо?

– Бибрас забил победный гол, но Дзагоева всегда не хватает. Травмы – это часть футбола, без них не бывает. Но без него мы теряем больше, чем без кого-то другого.

– Каковы повреждения Алексея Березуцкого и Александра Головина?

– Сложно сказать пока. Детально будем знать завтра.

– Прервалась долгая сухая серия. Придаете ли внимание этому факту?

– В какой-то мере это даже облегчение, потому что такие серии не должны давить. Понятно, что Игорю неприятно. Игра была под нашим контролем, потом мы его начали терять. Но теперь больше не будет давить эта серия.

Видео голов матча ЦСКА – «Крылья Советов» ЗДЕСЬ