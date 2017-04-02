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Артур Гачинский: Видимо, в Хельсинки звезды немного не сошлись в пользу Погорилой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бронзовый призер чемпионата мира-2011 Артур Гачинский прокомментировал выступление российской фигуристки Анны Погорилой на чемпионате мира в Хельсинки.

Напомним, Погорилая, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года в Бостоне, в Финляндии неудачно исполнила произвольную программу, в которой допустила несколько падений, в результате заняв итоговое 13-е место.

«Анна - боец, она молодец, держалась, не опускала руки во время проката. И мне хочется ей сказать, чтобы она не опускала руки и дальше, начала тренироваться по приезде в Москву. Провал был, но надо забыть и идти дальше. Думаю, ничего страшного не случилось. Один неудачный старт не означает, что она и дальше будет кататься неудачно. Девочка способная, она может бороться со всем миром, обладает хорошим арсеналом прыжков. Видимо, в Хельсинки немного звезды не сошлись в ее пользу, потому что в фигурном катании удача – это не маловажно», - цитирует Гачинского «Р-Спорт».

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