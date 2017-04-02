Гендиректор «Терека»: Разговоров о смене Рахимова нет

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что последние неудачи команды - не повод поднимать тему о возможной смене главного тренера Рашида Рахимова.

Сыграв сегодня в Перми в 21-м туре чемионата России вничью с «Амкаром» (1:1), грозненцы продлили свою безвыигрышную серию до пяти туров.

«Результат нас не устраивает, игра тоже пока не радует. На то есть причины: травмы ведущих игроков, часть футболистов после травм еще не вошли в ритм - те же Георге Грозав, Олег Иванов - плюс перелеты сборников дополнительные. Есть нам над чем работать. Разговоров относительно смены тренера, безусловно, нет, чемпионат идет, клуб ему полностью доверяет. Подбор игроков у нас хороший, чтобы выполнять задачу, показывать хорошую игру. Будем разбираться и искать пути решения проблемы», - цитирует Айдамирова «Р-Спорт».