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Гендиректор «Терека»: Разговоров о смене Рахимова нет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что последние неудачи команды - не повод поднимать тему о возможной смене главного тренера Рашида Рахимова.

Сыграв сегодня в Перми в 21-м туре чемионата России вничью с «Амкаром» (1:1), грозненцы продлили свою безвыигрышную серию до пяти туров.

«Результат нас не устраивает, игра тоже пока не радует. На то есть причины: травмы ведущих игроков, часть футболистов после травм еще не вошли в ритм - те же Георге Грозав, Олег Иванов - плюс перелеты сборников дополнительные. Есть нам над чем работать. Разговоров относительно смены тренера, безусловно, нет, чемпионат идет, клуб ему полностью доверяет. Подбор игроков у нас хороший, чтобы выполнять задачу, показывать хорошую игру. Будем разбираться и искать пути решения проблемы», - цитирует  Айдамирова «Р-Спорт».

Матч

Амкар - Терек - 1:1 (1:1)

Голы

Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).

Состав

Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков (Гасилин, 76), Прокофьев (Бодул, 61)

Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев (Дьомбер, 81), Балай (Мбенг, 76)

Предупреждения:

нет - Роши, 18; Уциев, 69

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция

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