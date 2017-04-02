Гендиректор «Терека»: Разговоров о смене Рахимова нет
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что последние неудачи команды - не повод поднимать тему о возможной смене главного тренера Рашида Рахимова.
Сыграв сегодня в Перми в 21-м туре чемионата России вничью с «Амкаром» (1:1), грозненцы продлили свою безвыигрышную серию до пяти туров.
«Результат нас не устраивает, игра тоже пока не радует. На то есть причины: травмы ведущих игроков, часть футболистов после травм еще не вошли в ритм - те же Георге Грозав, Олег Иванов - плюс перелеты сборников дополнительные. Есть нам над чем работать. Разговоров относительно смены тренера, безусловно, нет, чемпионат идет, клуб ему полностью доверяет. Подбор игроков у нас хороший, чтобы выполнять задачу, показывать хорошую игру. Будем разбираться и искать пути решения проблемы», - цитирует Айдамирова «Р-Спорт».
Матч
Голы
Гиголаев 9 (1:0). Митришев 31 (1:1).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Зайцев, Комолов (Йовичич, 46), Гол, Гиголаев, Огуде, Костюков (Гасилин, 76), Прокофьев (Бодул, 61)
Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Мохаммади, Кузяев, Роши (Мирзов, 62), Грозав, Пирис, Митришев (Дьомбер, 81), Балай (Мбенг, 76)
Предупреждения:
Судья:
Алексей Матюнин (Россия)
Место и дата
02 апреля 13:30, Звезда, Текстовая трансляция