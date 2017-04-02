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Роман Бабаев: В матче за сборную Дзагоев отдавался футболу в ущерб для себя

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме полузащитника команды Алана Дзагоева.

- Когда появились симптомы и дискомфорт, с учетом того, что игра неофициальная, врачи порекомендовали ему не рисковать. Но Алан любит полностью всегда отдаваться футболу, и в этот раз, к сожалению, в ущерб для себя. Это спорт, без травм никуда, - рассказал Бабаев.

Напомним, из-за травмы задней поверхности бедра Алан Дзагоев был заменен на 17-й минуте матча Россия - Бельгия (3:3), который был сыгран в Сочи.

Футболист был вынужден пропустить сегодняшний матч ЦСКА - «Крылья Советов» в 21-м туре чемпионата страны.

Матч

ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)

Голы

Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)

Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко

Предупреждения:

Фернандес, 19 - нет

Место и дата

02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция




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