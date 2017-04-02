Роман Бабаев: В матче за сборную Дзагоев отдавался футболу в ущерб для себя

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме полузащитника команды Алана Дзагоева.



- Когда появились симптомы и дискомфорт, с учетом того, что игра неофициальная, врачи порекомендовали ему не рисковать. Но Алан любит полностью всегда отдаваться футболу, и в этот раз, к сожалению, в ущерб для себя. Это спорт, без травм никуда, - рассказал Бабаев.

Напомним, из-за травмы задней поверхности бедра Алан Дзагоев был заменен на 17-й минуте матча Россия - Бельгия (3:3), который был сыгран в Сочи.

Футболист был вынужден пропустить сегодняшний матч ЦСКА - «Крылья Советов» в 21-м туре чемпионата страны.





