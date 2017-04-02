Роман Бабаев: В матче за сборную Дзагоев отдавался футболу в ущерб для себя
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о травме полузащитника команды Алана Дзагоева.
- Когда появились симптомы и дискомфорт, с учетом того, что игра неофициальная, врачи порекомендовали ему не рисковать. Но Алан любит полностью всегда отдаваться футболу, и в этот раз, к сожалению, в ущерб для себя. Это спорт, без травм никуда, - рассказал Бабаев.
Напомним, из-за травмы задней поверхности бедра Алан Дзагоев был заменен на 17-й минуте матча Россия - Бельгия (3:3), который был сыгран в Сочи.
Футболист был вынужден пропустить сегодняшний матч ЦСКА - «Крылья Советов» в 21-м туре чемпионата страны.
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция