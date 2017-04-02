«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в Лондоне

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Счет в матче на пятой минуте первого тайма открыл немецкий вингер гостей Лерой Сане, за пять минут до конца первой половины матча полузащитник «канониров» Тео Уолкотт сравнял счет, но спустя пару минут Серхио Агуэро вновь вывел свою команду вперед.

Во второй половине встречи, на 53-й минуте, полузащитник лондонской команды Месут Озил подал угловой в центр штрафной, где его одноклубник Шкодран Мустафи головой послал мяч мимо голкипера «Сити» Вильфреда Кабайеро.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

«Манчестер Сити» с 58-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Арсенал» расположился на шестой строчке, имея в активе 51 балл.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 5 апреля примут «Вест Хэм», а команда из Манчестера отправится в Лондон, где сыграет с «Челси».

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