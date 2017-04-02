«Тулуза» с минимальным счетом обыграла «Монпелье»
В матче 31-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем
поле уступил «Тулузе» со счетом 0:1.
Единственный мяч в составе победителей забил Энди Делор
«Тулуза» с 40 очками поднялась на 10-е место в турнирной
таблице, а «Монпелье» расположился на 15-й строчке, имея в активе 33 балла.
В следующем туре «фиолетовые» 9 апреля примут «Марсель», а
подопечные Жан-Луи Гассе днем ранее на выезде сыграют с «Каном».
Чемпионат Франции
31-й тур
Матч
Голы
Делор 45 (0:1).
Состав
Монпелье: Пьонье, Хилтон, Руссийон, Мукиэле, Покорны, Скири, Силла (Иконе, 64), Сессеньон (Ласне, 72), Будебуз, Мбенза (Камара, 77), Муние
Тулуза: Лафон, Сомалия, Мусаву-Кинг, Диоп, Жюльен, Амьен-Аду, Бодиже, Трехо (Думбия, 87), Брайтвайт, Делор (Тойвонен, 85), Жан (Силла, 76)
Предупреждения:
Скири, 26; Хилтон, 71 - Делор, 47; Бодиже, 73
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
02 апреля 18:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция