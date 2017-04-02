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«Тулуза» с минимальным счетом обыграла «Монпелье»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 31-го тура чемпионата Франции «Монпелье» на своем поле уступил «Тулузе» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил Энди Делор

«Тулуза» с 40 очками поднялась на 10-е место в турнирной таблице, а «Монпелье» расположился на 15-й строчке, имея в активе 33 балла.

В следующем туре «фиолетовые» 9 апреля примут «Марсель», а подопечные Жан-Луи Гассе днем ранее на выезде сыграют с «Каном».

Чемпионат Франции
31-й тур

Матч

Монпелье - Тулуза - 0:1 (0:1)

Голы

Делор 45 (0:1).

Состав

Монпелье: Пьонье, Хилтон, Руссийон, Мукиэле, Покорны, Скири, Силла (Иконе, 64), Сессеньон (Ласне, 72), Будебуз, Мбенза (Камара, 77), Муние

Тулуза: Лафон, Сомалия, Мусаву-Кинг, Диоп, Жюльен, Амьен-Аду, Бодиже, Трехо (Думбия, 87), Брайтвайт, Делор (Тойвонен, 85), Жан (Силла, 76)

Предупреждения:

Скири, 26; Хилтон, 71 - Делор, 47; Бодиже, 73

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

02 апреля 18:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

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