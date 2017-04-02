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Константин Лепехин: Общественность должна знать, почему футболисты пропускают матчи сборной

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о ситуации, когда нападающий Артем Дзюба пропустил два матча сборной России, но сыграл за клуб.

Напомним, форвард не принял участия в контрольных встречах россиян с ивуарийцами и бельгийцами, но сегодня вышел на поле в гостевой игре 21-го тура РФПЛ, в которой его «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0), и забил один мяч.

- Кажется ли мне это странным? В футболе вообще много странностей. И в клубном российском футболе, и в целом в российском футболе. Поэтому удивляться не приходится. Жаль, что мы далеко не всегда знаем, почему отсутствуют те или иные футболисты. Иногда это оправдано, но в случае со сборной России это неоправданно. Это наша сборная, и общественность имеет право знать, почему не играет тот или иной футболист. Хотелось бы, чтобы назывались реальные причины, а не традиционные вроде травм, - цитирует Лепехина Rusfootball.info.

Голосование: Любит ли Дзюба сборную России?

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