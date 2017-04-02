Иан Райт: «Манчестер Сити» не казался командой, которая сильно хотела выиграть
Легендарный нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт подвел итог центрального матча 30-го тура АПЛ, в котором «канониры» дома сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2).
«Для «Арсенала» было жизненно важно что-то выжать из этой игры, учитывая ситуацию, в которой оказалась команда. С точки зрения турнирной таблицы, очко не может устраивать ни одного из соперников. Если «Манчестер Сити» хотел выигрывать этот матч, то очередь была за ними. Но, кажется, они не настолько хотели этого, если дважды упускали преимущество в счете», - цитирует Райта BBC Sport.
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:2 (1:2)
Голы
Сане 5 (0:1). Уолкотт 40 (1:1). Агуэро 42 (1:2). Мустафи 53 (2:2).
Состав
Арсенал: Оспина, Мустафи, Бельерин, Косьельни (Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Коклен, Озил, Уолкотт (Жиру, 67), Санчес, Уэлбек (Айвоби, 76)
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сане, Силва (Сабалета, 89), Навас, де Брюйне, Фернандиньо, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро
Предупреждения:
Коклен, 15; Джака, 32; Мустафи, 61 - Навас, 9; Фернандиньо, 48
Место и дата
02 апреля 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция