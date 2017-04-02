Хет-трик Гомеса за семь минут спас «Вольфсбург» от поражения «Байеру»

В матче 26-го тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вольфсбургом» (3:3).

Счет в матче на на 40-й минуте открыл форвард хозяев поля Карим Беллараби.

Во второй половине встречи полузащитник «Байера» Кевин Фолланд удваивает преимущество своей команды. Затем форвард гостевой команды Марио Гомес забивает на 80-й, 83-й минутах и на 87-й реализует пенальти, выводя свою команду вперед.

Точку в матче поставил Кай Хавец, забив на 89-й минуте с передачи Беллараби.

«Байер» с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Вольфсбург» расположился на 13-й строчке, имея в активе на два балла меньше.

В следующем туре команда из Леверкузена 5 апреля на выезде сыграет с «Дармштадтом», а «волки» в этот же день примут «Фрайбург».

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