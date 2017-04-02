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Хет-трик Гомеса за семь минут спас «Вольфсбург» от поражения «Байеру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хет-трик Гомеса за семь минут спас «Вольфсбург» от поражения «Байеру»
Источник: Gettyimages.ru

В матче 26-го тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вольфсбургом» (3:3).

Счет в матче на на 40-й минуте открыл форвард хозяев поля Карим Беллараби.

Во второй половине встречи полузащитник «Байера» Кевин Фолланд удваивает преимущество своей команды. Затем форвард гостевой команды Марио Гомес забивает на 80-й, 83-й минутах и на 87-й реализует пенальти, выводя свою команду вперед.

Точку в матче поставил Кай Хавец, забив на 89-й минуте с передачи Беллараби.

«Байер» с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Вольфсбург» расположился на 13-й строчке, имея в активе на два балла меньше.

В следующем туре команда из Леверкузена 5 апреля на выезде сыграет с «Дармштадтом», а «волки» в этот же день примут «Фрайбург».

Чемпионат Германии
26-й тур

Матч

Байер - Вольфсбург - 3:3 (1:0)

Голы

Бельараби 40 (1:0). Волланд 65 (2:0). Гомес 80 (2:1). Гомес 83 (2:2). Гомес 87 (2:3 - пен.). Хавертц 89 (3:3).

Состав

Байер: Лено, Хильберт, Венделль (Хенрихс, 46), Топрак, Драгович, Арангис, Бельараби, Баумгартлингер, Мехмеди (Хавертц, 60), Волланд, Кисслинг (Брандт, 79)

Вольфсбург: Кастельс, Виейринья (Зегуйн, 90), Хорн, Кнохе, Малли (Треш, 46), Гилавоги, Луис Густаво, Блащиковски, Базур (J. Möbius, 73), Арнольд, Гомес

Предупреждения:

Арангис, 82 - Базур, 39; Луис Густаво, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

02 апреля 18:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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