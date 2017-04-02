Матч юниорской сборной России был отменен из-за отсутствия скорой помощи

Контрольный матч между юношеской сборной России (до 18 лет) и «Атлантами» был отменен из-за того, что в Новогорске отсутствовала машина скорой помощи.

Вместо товарищеской встречи игроки Сергея Голубовича провели тренировку. Напомним, что сборная России готовится к юниорскому чемпионату мира, который пройдет в Словакии с 13 по 24 апреля.

Как стало известно «Советскому спорту», ответственность за отсутствие машины скорой помощи взяло на себя ООО «Скорая помощь НОБФ АЛЯНС». Со слов главного врача скорой помощи Сергея Спартаковича Папиянца, диспетчер за халатное отношение уволен. Медицинская организация готова следующие четыре матча отработать бесплатно в знак примирения и согласия.