Арсен Венгер: Не знаю, сколько еще пробуду в «Арсенале». Решение будет скоро

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии.

- Мы начали нервно, соперник в дебюте матча удивил нас. Я опасался, что такой старт сломает нас, поскольку давление было сильным. Однако наши игроки показали силу духа и не сдались. Математически ничья не лучший результат для обоих клубов и все же это очко поможет нам.

Мы продолжаем упорную борьбу за место в четверке. Что касается меня, то я профессионал и всегда демонстрировал верность «Арсеналу». Я люблю этот клуб, но не знаю, сколько еще пробуду здесь. Решение будет скоро, - цитирует специалиста BBC Sport.