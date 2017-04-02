Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Терек
Футбол  ЦСКА2 : 1Крылья Советов
Теннис  Федерер6:3, 0:0Надаль
Футбол  Рубин0 : 2Зенит
Футбол  Арсенал2 : 2Манчестер Сити
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Арсен Венгер: Не знаю, сколько еще пробуду в «Арсенале». Решение будет скоро

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии.

- Мы начали нервно, соперник в дебюте матча удивил нас. Я опасался, что такой старт сломает нас, поскольку давление было сильным. Однако наши игроки показали силу духа и не сдались. Математически ничья не лучший результат для обоих клубов и все же это очко поможет нам.

Мы продолжаем упорную борьбу за место в четверке. Что касается меня, то я профессионал и всегда демонстрировал верность «Арсеналу». Я люблю этот клуб, но не знаю, сколько еще пробуду здесь. Решение будет скоро, - цитирует специалиста BBC Sport.

Матч

Арсенал - Манчестер Сити - 2:2 (1:2)

Голы

Сане 5 (0:1). Уолкотт 40 (1:1). Агуэро 42 (1:2). Мустафи 53 (2:2).

Состав

Арсенал: Оспина, Мустафи, Бельерин, Косьельни (Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Коклен, Озил, Уолкотт (Жиру, 67), Санчес, Уэлбек (Айвоби, 76)

Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сане, Силва (Сабалета, 89), Навас, де Брюйне, Фернандиньо, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро

Предупреждения:

Коклен, 15; Джака, 32; Мустафи, 61 - Навас, 9; Фернандиньо, 48

Место и дата

02 апреля 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пациент жив! «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити»Пациент жив! «Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити»«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в 30-м туре чемпионата Англии, сумев дважды по ходу матча сравнять счет.Иан Райт: «Манчестер Сити» не казался командой, которая сильно хотела выигратьЛегендарный нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт подвел итог центрального матча 30-го тура АПЛ, в котором «канониры» дома сыграли вничью с «Манчестер Сити» (2:2).«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в ЛондонеВ матче 30-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).АПЛ. 30-й тур. «Суонси» и «Мидлсбро» голов не забили, «Арсенал» и «Ман Сити» сыграли вничью и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу.«Арсенал» – «Манчестер Сити» - 2:2. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 30-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».«Арсенал» – «Манчестер Сити»: стартовые составы«Арсенал» и Манчестер Сити» назвали стартовые составы на центральную встречу 30-го тура чемпионата Англии.Маруан Феллайни: У «Манчестер Юнайтед» есть еще 10 матчей, мы должны быть готовыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни дал комментарий после матча 30-го тура АПЛ.Букмекеры ожидают голевой феерии от матча «Арсенал» – «Манчестер Сити»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 30-го тура чемпионата Англии, в которой «Арсенал» примет «Манчестер Сити».Руководство «Вест Хэма» выступило с заявлением в поддержку БиличаНа официальном сайте «Вест Хэма» сегодня было опубликовано заявление Совета директоров клуба, касающееся главного тренера команды Славена Билича.Эден Азар: «Реал»? У меня контракт с «Челси», я остаюсь в ЛондонеПолузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал интерес со стороны мадридского «Реала».Рахим Стерлинг: С таким тренером, как Венгер, «Арсенал» может начать победный путь в любое времяПолузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от предстоящей игры с лондонским «Арсеналом» в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги.Моуринью недоволен голевой засухой Рэшфорда в премьер-лигеГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недоволен игрой 19-летнего форварда Маркуса Рэшфорда в матче 30-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (0:0).Дивок Ориги: Победа над «Эвертоном» – хороший старт, чтобы заполучить билет в Лигу чемпионовФорвард «Ливерпуля» Дивок Ориги прокомментировал победу своей команды в мерсисайдском дерби с «Эвертоном» (3:1), которое состоялось в рамках 30-го тура АПЛ.Гус Хиддинк: «Лестер» проявлял интерес через посредников, но я решил отказатьсяБывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк подтвердил информацию об интересе «Лестера».Майкл Оуэн: Гол Коутиньо был великолепен (видео)Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высоко оценил гол полузащитника «красных» Фелиппе Коутиньо в ворота «Эвертона».Неймар получил предложения от «Челси» и «Манчестер Юнайтед»Нападающий «Барселоны» Неймар раздумывает над переездом в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sunday Times.Денис Казанский: Почему Моуринью в важнейший момент убирает именно Мхитаряна?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский не понимает некоторых решений наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Конте готов подписать новый контракт «Челси»Руководство «Челси» во главе с Романом Абрамовичем довольно выступлением лондонского клуба под руководством Антонио Конте.Хосеп Гвардиола: «Арсенал» никогда не переигрывал меня во владении мячомГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов в преддверии матча с лондонским «Арсеналом».«МЮ» провел переговоры по трансферу МертенсаКак сообщает Sport Mediaset, нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может переехать в чемпионат Англии.
Футбол
Иан Райт: «Манчестер Сити» не казался командой, которая сильно хотела выиграть
Футбол
Константин Лепехин: Общественность должна знать, почему футболисты пропускают матчи сборной
Футбол
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в Лондоне
Футбол
Роман Бабаев: В матче за сборную Дзагоев отдавался футболу в ущерб для себя
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости