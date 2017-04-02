Арсен Венгер: Не знаю, сколько еще пробуду в «Арсенале». Решение будет скоро
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал домашнюю ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в центральном матче 30-го тура чемпионата Англии.
- Мы начали нервно, соперник в дебюте матча удивил нас. Я опасался, что такой старт сломает нас, поскольку давление было сильным. Однако наши игроки показали силу духа и не сдались. Математически ничья не лучший результат для обоих клубов и все же это очко поможет нам.
Мы продолжаем упорную борьбу за место в четверке. Что касается меня, то я профессионал и всегда демонстрировал верность «Арсеналу». Я люблю этот клуб, но не знаю, сколько еще пробуду здесь. Решение будет скоро, - цитирует специалиста BBC Sport.
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:2 (1:2)
Голы
Сане 5 (0:1). Уолкотт 40 (1:1). Агуэро 42 (1:2). Мустафи 53 (2:2).
Состав
Арсенал: Оспина, Мустафи, Бельерин, Косьельни (Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Коклен, Озил, Уолкотт (Жиру, 67), Санчес, Уэлбек (Айвоби, 76)
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сане, Силва (Сабалета, 89), Навас, де Брюйне, Фернандиньо, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро
Предупреждения:
Коклен, 15; Джака, 32; Мустафи, 61 - Навас, 9; Фернандиньо, 48
Место и дата
02 апреля 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция