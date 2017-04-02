«Спарта» сыграла вничью со «Славией», Караваев на 90-й минуте заработал пенальти в свои ворота
В матче 22-го тура чемпионата Чехии пражская «Славия» на
своем поле сыграла вничью со столичной «Спартой» (1:1).
Счет в матче на 81-й минуте открыл форвард гостевой команды
Вацлав Кадлец, а на 90-й минуте хозяева поля отыгрались, благодаря реализованному
пенальти Миланом Шкодой.
Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вышел на поля
с первых минут, а на последней минуте встречи нарушил правила в своей штрафной, заработав
пенальти в ворота своей команды.
«Славия» с 49-ю очками занимает второе место в турнирной
таблице, отставая на одно очко от «Виктории», а «Спарта» расположилась строчкой
ниже, имея в активе 42 балла.
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