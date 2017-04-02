«Спарта» сыграла вничью со «Славией», Караваев на 90-й минуте заработал пенальти в свои ворота

В матче 22-го тура чемпионата Чехии пражская «Славия» на своем поле сыграла вничью со столичной «Спартой» (1:1).

Счет в матче на 81-й минуте открыл форвард гостевой команды Вацлав Кадлец, а на 90-й минуте хозяева поля отыгрались, благодаря реализованному пенальти Миланом Шкодой.

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вышел на поля с первых минут, а на последней минуте встречи нарушил правила в своей штрафной, заработав пенальти в ворота своей команды.

«Славия» с 49-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Виктории», а «Спарта» расположилась строчкой ниже, имея в активе 42 балла.