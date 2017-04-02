Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Амкар1 : 1Терек
Футбол  ЦСКА2 : 1Крылья Советов
Теннис  Федерер6:3, 0:0Надаль
Футбол  Рубин0 : 2Зенит
Футбол  Арсенал2 : 2Манчестер Сити
Футбол  Наполи- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Спарта» сыграла вничью со «Славией», Караваев на 90-й минуте заработал пенальти в свои ворота

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 22-го тура чемпионата Чехии пражская «Славия» на своем поле сыграла вничью со столичной «Спартой» (1:1).

Счет в матче на 81-й минуте открыл форвард гостевой команды Вацлав Кадлец, а на 90-й минуте хозяева поля отыгрались, благодаря реализованному пенальти Миланом Шкодой.

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев вышел на поля с первых минут, а на последней минуте встречи нарушил правила в своей штрафной, заработав пенальти в ворота своей команды.

«Славия» с 49-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на одно очко от «Виктории», а «Спарта» расположилась строчкой ниже, имея в активе 42 балла. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ростов» оштрафован УЕФА на 16 000 евро за использование пиротехники на матче со «Спартой»«Ростов» получил штраф от УЕФА на 16 000 евро. Российский клуб наказан за использование болельщиками пиротехники во время матча 1/16 Лиги Европы против «Спарты» (1:1).Два игрока СДЮСШОР «Зенит» будут выступать в Словакии и ЧехииКак стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», защитник Андрей Кудрявцев и полузащитник Евгений Чеботаренко, выступавшие за СДЮСШОР «Зенит», продолжат карьеру в зарубежных клубах.УЕФА открыл дело в отношении «Ростова» за файеры на матче со «Спартой»Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение болельщиков «Ростова» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (1:1).«Всегда проверяю, не запал ли язык». Футболист спас коллегу 4-й раз (видео)«Всегда проверяю, не запал ли язык». Футболист спас коллегу 4-й раз (видео)Фрэнсис Коне на этот раз помог сохранить жизнь вратарю соперника в чемпионате Чехии.«Спартак» заключил контракт с либерийским нападающимМосковский «Спартак» заключил контракт с либерийским нападающим чешской «Карвины» Сильванусом Нимели. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.Кристиан Нобоа: Без разницы, с кем мы будем играть дальше в Лиге ЕвропыПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа прокомментировал ничью со «Спартой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.Александр Ерохин: Мы показали не очень удачную игруПолузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал ничью со «Спартой» (1:1) в матче 1/16 финала Лиги Европы.«У «Ростова» запас прочности больше, чем у «Краснодара». Обзор Ловчева«У «Ростова» запас прочности больше, чем у «Краснодара». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит итог ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом» (1:1).Иван Данильянц: Спасибо всем, кто переживал за насГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартой» (1:1).О львах и баранах. Евгений Дзичковский – о выходе «Ростова» в 1/8 финала ЛЕО львах и баранах. Евгений Дзичковский – о выходе «Ростова» в 1/8 финала ЛЕ«Ростов» не сумел в большинстве победить пражскую «Спарту» (1:1), но уверенно вышел в 1/8 финала Лиги Европы.«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕ«Ростов» сыграл вничью со «Спартой» и вышел в 1/8 финала ЛЕВ ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» на выезде сыграл вничью со «Спартой» (1:1)«Спарта» – «Ростов». Как это былоОтветный матч 1/16 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».«За мужиков!» Поддержать «Ростов» в Праге приехали более тысячи донских фанатов«За мужиков!» Поддержать «Ростов» в Праге приехали более тысячи донских фанатовЦентр Праги стал ростовским за сутки до матча. Практически все местные рестораны окрасились в желто-синий цвет.«У «Зенита» в обороне бардачок». Ловчев о матчах петербуржцев и ростовчан«У «Зенита» в обороне бардачок». Ловчев о матчах петербуржцев и ростовчанОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогнозы на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы.Букмекеры отдают предпочтение «Спарте» в матче с «Ростовом»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом».Валерий Рейнгольд: Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»Валерий Рейнгольд: Должно произойти чудо, чтобы «Зенит» прошел «Андерлехт»Бывший нападающий «Спартака» поделился ожиданиями от ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием «Зенита» и «Ростова».Руслан Нигматуллин: «Ростов» мы точно увидим среди участников 1/8 Лиги ЕвропыБывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями в преддверии ответного матча «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.«А «Спартак» «Вердеру» 2:6 проигрывал...». Как «Ростов» готовится к «Спарте»«А «Спартак» «Вердеру» 2:6 проигрывал...». Как «Ростов» готовится к «Спарте»Завтра Ростов» сыграет ответный матч Лиги Европы со «Спартой».Иван Данильянц: Не забывайте, что противостояние со «Спартой» состоит из двух частейГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о настрое его команды на ответный матч Лиги Европы со «Спартой».Иван Данильянц: Джанаева беспокоит его повреждениеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии вратаря Сослана Джанаева, который пропустил первый матч Лиги Европы со «Спартой».
Футбол
Иан Райт: «Манчестер Сити» не казался командой, которая сильно хотела выиграть
Футбол
Константин Лепехин: Общественность должна знать, почему футболисты пропускают матчи сборной
Футбол
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в Лондоне
Футбол
Роман Бабаев: В матче за сборную Дзагоев отдавался футболу в ущерб для себя
все новости
Славия
Славиякалендарьстатистика
Спарта
Спартакалендарьстатистика
Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваеввсе новости
Чемпионат Чехии по футболу
Чемпионат Чехии по футболу