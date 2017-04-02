«Наполи» – «Ювентус»: Стартовые составы
«Наполи» и «Ювентус»
объявили стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата Италии.
«Наполи»: Рафаэль,
Хисай, Альбиоль, Кулибали, Странич, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс,
Инсионье.
Запасные: Гулям, Джаккерини, Диавара, Кирикеш, Маджио,
Максимович, Милик, Паволетти, Рейна, Рог, Сепе.
«Ювентус»: Буффон,
Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Маркизио, Лемина, Пьянич,
Манджукич, Игуаин.
Запасные: Алвес, Сандро, Аудеро, Бардзальи, Бенатиа, Дибала,
Куадрадо, Мандрагора, Нету, Ринкон, Ругани, Стураро.
Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Матч
Голы
Хедира 7 (0:1).
Состав
Наполи: Кабрал, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Стринич, Аллан, Гамшик, Жоржиньо, Инсинье, Кальехон, Мертенс
Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Асамоа, Хедира, Лемина, Пьянич, Маркизио, Игуаин, Манджукич
Предупреждения:
Инсинье, 37 - нет
Место и дата
02 апреля 21:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция