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«Наполи» – «Ювентус»: Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Наполи» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата Италии.

«Наполи»: Рафаэль, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Странич, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсионье.

Запасные: Гулям, Джаккерини, Диавара, Кирикеш, Маджио, Максимович, Милик, Паволетти, Рейна, Рог, Сепе.

«Ювентус»: Буффон, Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Асамоа, Хедира, Маркизио, Лемина, Пьянич, Манджукич, Игуаин.

Запасные: Алвес, Сандро, Аудеро, Бардзальи, Бенатиа, Дибала, Куадрадо, Мандрагора, Нету, Ринкон, Ругани, Стураро.

Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Матч

Наполи - Ювентус - 0:1 (0:1)

Перерыв

Голы

Хедира 7 (0:1).

Состав

Наполи: Кабрал, Альбиоль, Кулибали, Хюсай, Стринич, Аллан, Гамшик, Жоржиньо, Инсинье, Кальехон, Мертенс

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Бонуччи, Асамоа, Хедира, Лемина, Пьянич, Маркизио, Игуаин, Манджукич

Предупреждения:

Инсинье, 37 - нет

Место и дата

02 апреля 21:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция

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