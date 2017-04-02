Дэнни Уэлбек: «Арсенал» хочет подняться выше, но потерял два очка
Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек подвел итог домашней ничьей с «Манчестер Сити» (2:2) в центральной встрече 30-го тура чемпионата Англии.
- С одной стороны, мы проявили характер, с другой - пропустили два мяча в свои ворота. Знаем, что это не очень хорошо, учитывая место «Арсенала» в таблице на этом этапе сезоне. Хотим подниматься выше, но потеряли два очка.
Обе команды боролись за контроль мяча, у обеих достаточно игроков атакующего плана. Хорошая игра получилась для людей нейтральных. Но мы хотели завоевать три очка, - приводит слова игрока BBC Sport.
Матч
Арсенал - Манчестер Сити - 2:2 (1:2)
Голы
Сане 5 (0:1). Уолкотт 40 (1:1). Агуэро 42 (1:2). Мустафи 53 (2:2).
Состав
Арсенал: Оспина, Мустафи, Бельерин, Косьельни (Паулиста, 46), Монреаль, Джака, Коклен, Озил, Уолкотт (Жиру, 67), Санчес, Уэлбек (Айвоби, 76)
Манчестер Сити: Кабальеро, Клиши, Отаменди, Стоунз, Сане, Силва (Сабалета, 89), Навас, де Брюйне, Фернандиньо, Стерлинг (Туре, 46), Агуэро
Предупреждения:
Коклен, 15; Джака, 32; Мустафи, 61 - Навас, 9; Фернандиньо, 48
Место и дата
02 апреля 18:00, Эмирэйтс, Текстовая трансляция