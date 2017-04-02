Дэнни Уэлбек: «Арсенал» хочет подняться выше, но потерял два очка

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек подвел итог домашней ничьей с «Манчестер Сити» (2:2) в центральной встрече 30-го тура чемпионата Англии.

- С одной стороны, мы проявили характер, с другой - пропустили два мяча в свои ворота. Знаем, что это не очень хорошо, учитывая место «Арсенала» в таблице на этом этапе сезоне. Хотим подниматься выше, но потеряли два очка.

Обе команды боролись за контроль мяча, у обеих достаточно игроков атакующего плана. Хорошая игра получилась для людей нейтральных. Но мы хотели завоевать три очка, - приводит слова игрока BBC Sport.