ЦСКА стал вторым после «Спартака» клубом, одержавшим 400 побед в чемпионатах России
Победа ЦСКА в домашнем матче 21-го тура РФПЛ над «Крыльями Советов» (2:1) стала для команды 400-й в чемпионатах России, сообщает «Газета.ru».
Таким образом, армейцы стали вторым клубом, которому удалось достичь этой отметки. Первым в 2015 году стал московский «Спартак».
Матч
ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)
Голы
Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)
Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко
Предупреждения:
Фернандес, 19 - нет
Место и дата
02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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