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ЦСКА стал вторым после «Спартака» клубом, одержавшим 400 побед в чемпионатах России

Источник:  Газета.RuКомментарии

Победа ЦСКА в домашнем матче 21-го тура РФПЛ над «Крыльями Советов» (2:1) стала для команды 400-й в чемпионатах России, сообщает «Газета.ru».

Таким образом, армейцы стали вторым клубом, которому удалось достичь этой отметки. Первым в 2015 году стал московский «Спартак».

Матч

ЦСКА - Крылья Советов - 2:1 (1:0)

Голы

Головин 16 (1:0). Натхо 48 (2:0). Паскуато 72 (2:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А. (Игнашевич, 36), Березуцкий В., Фернандес, Васин, Ионов, Головин (Кучаев, 85), Вернблум, Тошич, Натхо, Витиньо (Оланаре, 64)

Крылья Советов: Лория, Зотов, Надсон (Зуев, 46), Божин, Гаджибеков, Ятченко, Зинков, Громов (Бруно, 74), Глеб (Паскуато, 65), Мияилович, Корниленко

Предупреждения:

Фернандес, 19 - нет

Место и дата

02 апреля 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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