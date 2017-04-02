Гол Гарая помог «Валенсии» разгромить «Депортиво»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле переиграла «Депортиво» со счетом 3:0.

Счет в матче на 10-й минуте открыл защитник хозяев поля Эсекиэль Гарай, спустя 20 минут защитник гостей Рауль Альбентос головой забил в свои ворота. Точку в матче поставил Жоау Канселу, забив на последней минуте встречи.

«Валенсия» с 33 очками поднялась на 13-е место в турнирной таблице, а «Депортиво» расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем матче подопечные Сальвадора Воро 6 апреля примут «Сельту», а команда из Ла-Коруньи днем ранее сыграет с «Гранадой».

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29-й тур