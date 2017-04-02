Гол Гарая помог «Валенсии» разгромить «Депортиво»
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем
поле переиграла «Депортиво» со счетом 3:0.
Счет в матче на 10-й минуте открыл защитник хозяев поля
Эсекиэль Гарай, спустя 20 минут защитник гостей Рауль Альбентос головой
забил в свои ворота. Точку в матче поставил Жоау Канселу, забив на последней
минуте встречи.
«Валенсия» с 33 очками поднялась на 13-е место в турнирной
таблице, а «Депортиво» расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 баллов.
В следующем матче подопечные Сальвадора Воро 6 апреля примут
«Сельту», а команда из Ла-Коруньи днем ранее сыграет с «Гранадой».
Чемпионат Испании
29-й тур
Матч
Валенсия - Депортиво - 3:0 (2:0)
Голы
Гарай 10 (1:0). Альбентоса 29 (2:0 - автогол). Канселу 90 (3:0).
Состав
Валенсия: Алвес, Гарай, Абденнур, Монтойя, Гайя (Канселу, 83), Парехо, Орельяна, Перес (Сикейра, 75), Солер, Эль Хаддади, Дзадза (Мина, 78)
Депортиво: Люкс, Наварро, Сидней, Фэйр (Чолак, 46), Хуанфран, Хиль, Альбентоса, Гильерме, Бергантиньос (Морено М., 70), Хоселу, Андоне
Незабитые пенальти
Фэйр (Депортиво), 8
Предупреждения:
Гарай, 8; Абденнур, 51; Перес, 55 - Хоселу, 16
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
02 апреля 19:30, Месталья, Онлайн-трансляция