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Гол Гарая помог «Валенсии» разгромить «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле переиграла «Депортиво» со счетом 3:0.

Счет в матче на 10-й минуте открыл защитник хозяев поля Эсекиэль Гарай, спустя 20 минут защитник гостей Рауль Альбентос головой забил в свои ворота. Точку в матче поставил Жоау Канселу, забив на последней минуте встречи.

«Валенсия» с 33 очками поднялась на 13-е место в турнирной таблице, а «Депортиво» расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем матче подопечные Сальвадора Воро 6 апреля примут «Сельту», а команда из Ла-Коруньи днем ранее сыграет с «Гранадой».

Чемпионат Испании
29-й тур

Матч

Валенсия - Депортиво - 3:0 (2:0)

Голы

Гарай 10 (1:0). Альбентоса 29 (2:0 - автогол). Канселу 90 (3:0).

Состав

Валенсия: Алвес, Гарай, Абденнур, Монтойя, Гайя (Канселу, 83), Парехо, Орельяна, Перес (Сикейра, 75), Солер, Эль Хаддади, Дзадза (Мина, 78)

Депортиво: Люкс, Наварро, Сидней, Фэйр (Чолак, 46), Хуанфран, Хиль, Альбентоса, Гильерме, Бергантиньос (Морено М., 70), Хоселу, Андоне

Незабитые пенальти

Фэйр (Депортиво), 8

Предупреждения:

Гарай, 8; Абденнур, 51; Перес, 55 - Хоселу, 16

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

02 апреля 19:30, Месталья, Онлайн-трансляция

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