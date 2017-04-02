Панарин забросил 29-ю шайбу в сезоне (видео)
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин в матче
регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» забросил шайбу в ворота соотечественника
Антона Худобина.
25-летний россиянин отметился голом на 19-й минуте второго периода при счете 2:0 в пользу соперника, ему ассистировали Рихард Паник и Брент Сибрук.
Duck Duck Goal pic.twitter.com/ZGQSTaioVI— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) 2 апреля 2017 г.
Для Артемия эта шайба стала 29-й в сезоне и 59 в НХЛ, теперь в активе форварда 72 (29+43) очка в сезоне и 149 (59+90) в нхловской карьере.
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