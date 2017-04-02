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Федерер победил Надаля в финале турнира в Майами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира в Майами победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался один час 35 минут. Федерер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из девяти, а в активе его соперника четыре эйса и одна двойная ошибка.

Для 35-летнего швейцарца этот трофей стал 91-м в карьере и третьим в сезоне.

Майами, США
Турнир серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 6:3, 6:4

Место и дата

02 апреля 20:00, , Онлайн-трансляция

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