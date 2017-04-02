Федерер победил Надаля в финале турнира в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира в Майами победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался один час 35 минут. Федерер пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из девяти, а в активе его соперника четыре эйса и одна двойная ошибка.

Для 35-летнего швейцарца этот трофей стал 91-м в карьере и третьим в сезоне.

Майами, США

Турнир серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 6 993 450 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал