Федерер победил Надаля в финале турнира в Майами
Швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира в
Майами победил испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:3, 6:4.
Матч продолжался один час 35 минут. Федерер пять раз подал
навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-поинта из девяти,
а в активе его соперника четыре эйса и одна двойная ошибка.
Для 35-летнего швейцарца этот трофей стал 91-м в карьере и
третьим в сезоне.
Майами, США
Турнир серии «Мастерс» Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 6 993 450 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 6:3, 6:4
Место и дата
02 апреля 20:00, , Онлайн-трансляция
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